Sarıyer Bahçeköy'de bir kişi, evinde birlikte eğlendikleri kadını bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten sonra aynı mahallede bulunan bir binanın bodrum katında yakalanan şahsın eşini arayarak "ben birini öldürdüm" dediği öğrenildi.

Olay, dün gece saat 00.00 sıralarında Bahçeköy Merkez Mahallesi Serhatter Sokak üzerinde bulunan bir binadaki bir dairede meydana geldi. İddiaya göre, Özer Ağaoğlu (46), gece geç saatlerde Fatma Keke (53) ile alkol alıp eğlendikleri sırada ikili arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle cinnet getiren Özer Ağaoğlu, Fatma Keke'yi birçok yerinden bıçakladı. Kadının çığlık seslerini duyan komşuların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştiren sağlık ekipleri Fatma Keke'nin öldüğünü belirledi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Sarıyer İlçe Asayiş Büro Amirliği ile Çayırbaşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, evli ve 2 çocuk babası ve ayrı yaşadığı eşiyle de boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Özer Ağaoğlu'nu olay yerinin 3 sokak yakınında bir binanın bodrum katında yakaladı.

EŞİNİ ARAYIP HABER VERMİŞ

Mahalle sakinlerinden bir kadın, "Olayın kaçta olduğunu bilmiyoruz ama eşi geldi, eşine kendisi haber verdi. Eşine ben birini öldürdüm polislere haber ver. Eğer yaşıyorsa da sağlık ekiplerine haber ver demiş. Böyle bir şey hayatta beklemezdik" dedi.

(Hasan Zahid Ezim/İHA)