SARIYER'DE KARLI YOLDA KAYAN BAŞKA BİR OTOMOBİLE VURARAK TAKLA ATTI, 1 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

SARIYER'DE kar yağışı etkili olmaya devam ederken, kayganlaşan yollarda peş peşe kazalar yaşandı. Maslak'ta kayarak kontrolden çıkan bir otomobil önünde seyir halinde bulunan başka bir otomobile çarptı. Çarpışan her iki otomobil sürüklenerek kaldırıma vurdu. Otomobillerden biri kaldırıma vurarak takla attı. Otomobil içinde sıkışan bir kişiyi itfaiye yaralı olarak kurtardı.

Kaza saat 18.00 sıralarında Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre karla kaplı yolda hız yapan Celal Coşkun'un kullandığı 34 SR 1546 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kaymaya başladı. Kontrolden çıkan otomobil hemen önünde seyir halindeki Ömer Yıldız'ın kullandığı 34 FL 1895 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile her iki otomobil sürüklenmeye başladı. Kaldırıma çarpan otomobillerden biri takla atarak durabilirken diğeri de kaldırıma vurarak durdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri takla atan otomobilin içinde sıkışan Nimet Yıldız'ı yaralı olarak kurtardı. Yıldız, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi, Beşiktaş istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobiller kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.

Yolda yürürken kazaya şahit olan Neriman Eğikoğlu yaşananları, 'Ben çok net göremedim, sadece bu aracı takla atarken gördüm. Uzaktan yoldan gidiyorduk. Öbürü hızı ile buna vurunca, bu da kaldırıma vurunca döndü. Araçta 2 kişi vardı, birisi yaralı ambulansa aldılar. İkisinin de emniyet kemeri takılı olduğu için çok ucuz atlattılar' şeklinde anlattı.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.