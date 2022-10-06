Sarıyer'de kız öğrenci yurdunda korkunç olay: Terastan düşerek korkuluklara saplanan genç kız, feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sarıyer'de kız öğrenci yurdunda korkunç olay: Terastan düşerek korkuluklara saplanan genç kız, feci şekilde hayatını kaybetti

06.10.2022 11:31

Sarıyer'de özel bir kız öğrenci yurdunun terasından düşen yabancı uyruklu Maha Ibrahim Omar, demir korkuluklara saplanarak korkunç şekilde can verdi. İtfaiye ekiplerinin tüm çabalara rağmen Omar'ın cansız bedeni korkuluktan ayrılamayınca, ceset korkulukla birlikte kaldırıldı.

Sarıyer Ayazağa'da bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda saat 07.00 sıralarında iddiaya göre Sabahattin Zaim Üniversitesi Rehberlik Psikolojik Danışmanlık öğrencisi Maha Ibrahim Omar (24) bilinmeyen bir nedenle yurdun teras katından aşağı düştü.

KORKULUKLARA SAPLANDI

Yurdun demir korkuluklarına saplanan Somali uyruklu genç kız, feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşlarına rağmen kızın cesedi korkuluklardan çıkarılamadı. Korkuluk demirleri kesilerek demirlikle beraber kızın cesedi ambulansa konuldu.

Kız öğrenci yurdunda kan donduran olay! Terastan düşerek korkuluklara saplanan genç kız feci şekilde can verdi

SAĞLIKÇILARDAN BİRİ FENALAŞTI

Olay yerinde müdahalede bulunan sağlık görevlilerinden biri ise fenalaştı. Sağlık görevlisine arkadaşları müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar olayı şaşkınlıkla izlerken, yurttaki öğrencilerden bazıları ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bazı öğrenciler de valizleriyle birlikte yurttan ayrıldı.

Kız öğrenci yurdunda kan donduran olay! Terastan düşerek korkuluklara saplanan genç kız feci şekilde can verdi

"DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİLER"

Olayı duyan bir vatandaş, "Markete gidiyordum. Baktım, bir kalabalık var. 'Bu ne?' diye sordum. Yurttaki bir çocuğun düştüğünü söylediler" dedi. Genç kızın cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Sarıyer'de özel kız öğrenci yurdunda dehşet: Üniversiteli genç kız terastan demir korkulukların üzerine düştü Sarıyer'de özel kız öğrenci yurdunda dehşet: Üniversiteli genç kız terastan demir korkulukların üzerine düştü
Kaynak: İHA

Ayazağa, İtfaiye, Sarıyer, Somali, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de kız öğrenci yurdunda korkunç olay: Terastan düşerek korkuluklara saplanan genç kız, feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de kız öğrenci yurdunda korkunç olay: Terastan düşerek korkuluklara saplanan genç kız, feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika
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