Sarıyer'de, bir binanın bitişiğindeki merdivenlerde yağış nedeniyle çökme meydana geldi.
Rumeli Kavağı Mahallesi Liman Caddesi'nde, bir binanın bitişiğinde bulunan merdivenin alt kısmı kuvvetli yağışlardan dolayı çöktü.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken ekiplerin merdivenin beton parçalarını temizleme çalışması sürüyor.
Sarıyer'de Merdiven Çöktü
