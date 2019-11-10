Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de panelvan araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Sarıyer'de panelvan araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sarıyer'de panelvan araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

7 saat önce

İstanbul Sarıyer'de panelvan araçla otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Sarıyer'de panelvan araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

İstanbul Sarıyer'de panelvan araçla otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada panelvan araç devrilirken iki sürücü de yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sularında Sarıyer İstinye Mahallesi Katar Caddesi Reşitpaşa Işıkları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maslak istikametine giden Osman Mat idaresindeki 34 VGF 84 plakalı panelvan araç, kontrolden çıkarak önce trafik levhasına çarptı ardından Bülent Turan'ın kullandığı 34 CJU 047 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle panelvan araç devrilirken, Turan'ın kullandığı otomobil ise karşı şeride geçerek durabildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, vatandaşlar tarafından araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırırken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle her iki yönde trafik tek şeritten sağlandı. Aksama nedeniyle oluşan yoğunluğu azaltmak için polis ekipleri, sürücüleri farklı yollara yönlendirdi. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

İstanbul, Sarıyer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:05 Kaynak: İHA
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