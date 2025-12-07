Sarıyer\'de Sel Faciası: Araçlar Dereye Düştü

Sarıyer'de, kuvvetli yağış nedeniyle yolun çökmesi sonucu pikap ile kamyonet dereye düştü.

Uskumruköy'de, viyadüğün altındaki inşaat alanında derenin üzerinden geçen yolda yağışın etkisiyle çökme meydana geldi.

Çökmenin ardından yoldaki pikap ile kamyonet dereye düştü. Pikabın suyun etkisiyle yaklaşık 200 metre sürüklendiği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ayrıca bölgede sele kapılan bir araç da kanala düştü, bazı iş yerlerini su bastı.

Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bölge dronla görüntülendi. Dereye düşen kamyonet de vinçle çıkarıldı.

Görgü şahidi Ömer Aslan, AA muhabirine, saat 05.00 civarında şiddetli sağanak başladığını anlattı.

Yağışın etkisiyle köprünün çöktüğünü kaydeden Aslan, bir ticari araç ve kamyonetin köprüden dereye uçtuğunu, bir restoranı su bastığını belirtti.

Aslan, diğer iş yerlerinde hasar oluşmadığını sözlerine ekledi.

Suda kalan araçlar kamerada

Sel nedeniyle iki aracın suda sürüklenmesi çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, suda sürüklenen bir aracın durması ve içerisindeki kişilerin inmesi yer aldı.

Kayıtlarda, suyun etkisiyle hareket edemeyen 2 aracın da sürücülerinin inmesinin ardından bölgede kaldığı görülüyor.