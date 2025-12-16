Sarıyer'de televizyon binasına oyuncak silahla giren şüpheliye 12 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Hukuk

Sarıyer'de televizyon binasına oyuncak silahla giren şüpheliye 12 yıla kadar hapis talebi

Sarıyer\'de televizyon binasına oyuncak silahla giren şüpheliye 12 yıla kadar hapis talebi
16.12.2025 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de oyuncak silahla bir televizyon binasına giren Kemal S. hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. İddianamede Kemal S.'nin 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi. İddianamede, Kemal S.'nin eşinin iş yerinde hakarete uğradığını öne sürerek, yorumcunun özür dilemesini istediği belirtildi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yaklaşık yarım saat sonra ikna edilerek gözaltına alındı.

SARIYER'de oyuncak silahla televizyon binasına giren Kemal S. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İdianamede Kemal S.'nin 12 yıl 3 aya kadar hapsi talep edildi.

Olay, 10 Kasım'da bir televizyonun Ayazağa Mahallesi'ndeki binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binaya gelen ve sonradan oyuncak olduğu öğrenilen silahı gösteren Kemal S., kanaldaki bir yorumcunun güvenlik görevlisi olan eşi Emine S.'ye (40) hakaret ettiğini öne sürdü. Kemal S., yorumcunun özür dilemesini istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Kemal S. ile görüşerek şüpheliyi ikna etti. Kemal S., yaklaşık yarım saat sonra binadan çıkarılarak emniyete götürüldü.

'AMACIM EŞİMİ KORUMAKTI'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, şüpheli Kemal S.'nin elinde silaha benzeyen bir cisimle binanın acil giriş bölümünden zorla içeri girdiği, bir ofis masasına oturduğu ve elinde bir adet tabanca bulunduğunun görüldüğü belirtildi. İddianamede, şüpheliye silahı bırakması yönünde defalarca uyarıda bulunulmasına rağmen, "Benim eşim burada çalışıyor. O yorumcu buraya gelecek ve özür dileyecek. Eşime hakaret etti, o gelmeden silahı bırakmam, buradan çıkmam" şeklinde sözler sarf ettiği, polis ekiplerinin müdahale için ilerlediği sırada sakinleşerek eylemine son verdiği ve ele geçirilen silahın yapılan incelemede oyuncak silah olduğunun tespit edildiği anlatıldı. Şüpheli Kemal S.'nin ifadesine de yer verilen iddianamede, eşinin çalıştığı iş yerinde yemek siparişi nedeniyle spor yorumcusu tarafından azarlanıp hakarete uğradığını öğrendiğini, bu duruma içerlediğini, ana girişten içeri girdiğini ancak eşinin kendisini binaya almak istemediğini söylediği aktarıldı. Şüphelinin, bunun üzerine zorla içeri girdiğini, güvenlik amirine "Belimde silah var, önümden çekil" dediğini, kimseye silah doğrultmadığını ve amacının yalnızca eşini korumak olduğunu beyan ettiği kaydedildi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Şikayetçi spor yorumcusu da ifadesinde, olaydan 1 gün önce yoğun programı nedeniyle yemek siparişi verdiğini, kuryenin kendisini arayarak siparişi getirdiğini bildirdiğini ve yemeğin resepsiyona bırakılmasını istediğini söyledi. Saat 17.11 sıralarında kuryenin yeniden arayarak güvenlik görevlisinin siparişi almadığını söylediğini belirten yorumcu, bunun üzerine resepsiyona indiğini, güvenlik görevlisine siparişi neden teslim almadığını sorduğunu, güvenlik görevlisinin bunun kendi görevi olmadığını ve servis elemanının alması gerektiğini söylediğini belirtti. Yorumcu kendisinin de güvenlik görevlisine, "Servis elemanına haber vereceksiniz ki gelip alsın" dediğini, ardından "Ancak oturun, ne yapıyorsunuz, altı üstü bir telefon açılacak, servis elemanı gelip alacak" ifadelerini kullandıktan sonra oradan ayrıldığını söylediği belirtildi. Spor yorumcusu ayrıca iş yerine gelerek silahla tehditte bulunan ve itibarını zedeleyen şüpheli Kemal S.'den şikayetçi olduğunu ifade etti.

12 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kemal S.'nin, zincirleme şekilde 'Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'Silahla tehdit' suçlarından 12 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Kaynak: DHA

Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Sarıyer'de televizyon binasına oyuncak silahla giren şüpheliye 12 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
156 yıllık miras Su değirmeninde üretiliyor, Avrupa’dan talep yağıyor 156 yıllık miras! Su değirmeninde üretiliyor, Avrupa'dan talep yağıyor
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Okul müdürünün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca... Okul müdürünün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...
Türkiye’de de milyonlar kullanıyor Kalp krizi riskini yüzde 53 arttırıyor Türkiye'de de milyonlar kullanıyor! Kalp krizi riskini yüzde 53 arttırıyor
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak
Yüksel Yıldırım müjdeyi sabaha karşı saat dörtte açıkladı: 2 yıllığına anlaştık Yüksel Yıldırım müjdeyi sabaha karşı saat dörtte açıkladı: 2 yıllığına anlaştık

14:04
Liseli kızların mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf yollayan öğretmen tutuklandı
Liseli kızların mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf yollayan öğretmen tutuklandı
14:02
Arda Güler ve Xabi Alonso soyunma odasında kavga etti
Arda Güler ve Xabi Alonso soyunma odasında kavga etti
13:07
Güllü’nün ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadeye çağrıldı
Güllü'nün ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadeye çağrıldı
12:43
İlçeyi ayağa kaldıran cinayet 19 yıl sonra gelen itirafla aydınlatıldı
İlçeyi ayağa kaldıran cinayet 19 yıl sonra gelen itirafla aydınlatıldı
12:01
Bakan Işıkhan: Asgari ücret görüşmelerinde sendikalarla mutlaka istişarede bulunacağız
Bakan Işıkhan: Asgari ücret görüşmelerinde sendikalarla mutlaka istişarede bulunacağız
11:37
“Süper Vali“nin oğlunun odasında büyük skandal Kontrol sırasında bulundu
"Süper Vali"nin oğlunun odasında büyük skandal! Kontrol sırasında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2025 14:13:45. #7.11#
SON DAKİKA: Sarıyer'de televizyon binasına oyuncak silahla giren şüpheliye 12 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.