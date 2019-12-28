Sarıyer'de yol kenarındaki istinat duvarı çöktü( - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıyer'de yol kenarındaki istinat duvarı çöktü( - Son Dakika

Sarıyer'de yol kenarındaki istinat duvarı çöktü(

6 saat önce

SARIYER'de şiddetli yağış sonrası yol kenarındaki istinat duvarı çöktü.

Sarıyer'de yol kenarındaki istinat duvarı çöktü(, System.String[]
SARIYER'de şiddetli yağış sonrası yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. O anda yoldan geçmekte olan bir çekici kamyonet toprak altında kalmakta son anda kurtuldu. Çekicinin sürücüsü yara almadan kurtulurken araçta hasar oluştu. Göçüğün meydana geldiği yol uzun süre trafiğe kapandı.

ÇEKİCİ ÇÖKEN DUVARDAN SON ANDA KURTULDU

Olay saat 20.30 sularında Sarıyer Çayırbaşı Tüneli girişi Çırçır Suyu mevkii Maslak yönünde meydana geldi. Etkili olan sağanak yağmurla birlikte yok kenarındaki istinat duvarı çöktü. O anda yolda seyir halinde bulunan 34 AZ 5726 plakalı çekici kamyonet yola devrilen duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Araç kısmen zarar görürken sürücü ise yara almadan kurtuldu.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Heyelanın yaşandığı yol tamamen trafiğe kapanırken Maslak yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine sevk edilen iş makinaları yardımıyla yolun bir şeridi temizlendikten sonra trafik tek şeritten aralıklarla kontrollü olarak sağlandı. Göçükten kısmen zarar gören kamyonet sürücüsü olaydan yara almadan kurtulurken, kamyonet etrafındaki moloz yıkıntıları temizlendikten sonra başka bir çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.

"YARALI YOK AMA ŞANS ESERİ YOK"

Göçüğün meydana geldiği istinat duvarının hemen üst tarafında esnaf olan Kutlu Çırçır, "Her yağmurda bu tekrar ediyor, biz bunun altyapısının yapılması için devamlı söylüyoruz fakat çözüm getirilemiyor. Her yağmurda yaşanıyor bu, geçen yağmurda da yol kapandı. Şu anda da işte otoparkımız düştü. Araba maddi manevi bir hasar gördü. Üzüldük ama altyapının yapılmasını talep ediyoruz. Burası ana cadde yani. Göçme anını görmedim, dükkandaydık otoparkçımız söyledi bize geldik sıkıntıyı gördük. Yaralı yok ama şans eseri yok, inşallah olmaz. Altyapı yapılırsa buradan geçen araçlar rahat rahat geçer. Acımız büyük" şeklinde konuştu.  İş makinaları ve itfaiyenin yoğun çalışmaları ile yoldaki moloz parçaları kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı.

ÇÖKME ANI KAMERADA

Duvarın çökme anı ve çekici aracının altında kalmaktan son anda kurutulması kameralara yansıdı.


- İstanbul
Çayırbaşı, Sarıyer, Maslak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı
Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti Terör suçlusuyla isim benzerliğinden dolayı belediyedeki işinden oldu ABD'de yolcu uçağı otoparka düştü: 5 ölü, 1 ağır yaralı

Son Dakika Haberleri
05:40 ALKOLLÜ SÜRÜCÜ MAKAS ATTI, FACİADAN DÖNÜLDÜ - Son Dakika
05:34 Kolombiya'da hakkında soruşturma açılan Kara Kuvvetleri Komutanı görevi bıraktı - Son Dakika
05:11 Denizli polisinden şok sokak denetimleri - Son Dakika
05:05 Abd savaş gemisi 'uss ross' çanakkale boğazı'ndan geçti - Son Dakika
05:05 Talihsiz genç kamyonun lastiklerine sıkışarak can verdi - Son Dakika
23:44 İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı - Son Dakika
23:21 Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 05:48:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarıyer'de yol kenarındaki istinat duvarı çöktü( - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]