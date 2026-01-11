Sarıyer'den Kritik Galibiyet ve Transfer Vurgusu - Son Dakika
Sarıyer'den Kritik Galibiyet ve Transfer Vurgusu

11.01.2026 17:11
Teknik Direktör Çetin, Iğdır FK galibiyetinin ardından iki transferle takımın güçleneceğini belirtti.

Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, ligin en iyi takımlarından birine karşı galip geldiklerini söyleyerek, "1 kenar, 1 orta saha oyuncusunu kadromuza katarsak daha iyi takım olacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sarıyer, evinde karşılaştığı Iğdır FK'yı 1-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, "Ligin en iyi takımlarından, en iyi kadrolarından birine karşı oynadık. Bunu da biliyorduk. Zaafları olan yönlerine de iyi çalıştık. Zemin bir tık daha iyi olsaydı, eksikliklerini daha çok değerlendirecek pozisyonlar olacaktı ama saha biraz ağırdı. Açıkçası iki takım arasında sıklet farkı var. Oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Galip geldiğimiz maçtan sonra da veryansın etmek istemiyorum ama çok zorlanıyoruz. Gole ihtiyacımız var, rakip 10 kişi, kenar oyuncusu sokup işi bitirecekken sol beki alıp kenar oynatmak zorunda kalıyoruz. İnşallah 1 kenar, 1 orta saha oyuncusu kadromuza katarsak daha toplu bir takım olacağımızı düşünüyorum. Bu eksiklere, bu zaaflara rağmen 3 puan bizim için çok iyi oldu. Çok şükür iyi bir skorla 3 puan aldık. Oyuncu arkadaşlarımı tekrar tebrik ediyorum. Üstüne koymamız gerekiyor. Kazansak bile hemen alttan kurtulamadık. Seriye ihtiyacımız var. İnşallah onu da kısa sürede gerçekleştirirsek iyi bir konum alırız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Sol beki alıp kenar oynatıyorum"

Öncelikli hedeflerinin alt sıralardan kurtulmak olduğunu söyleyen Çetin, "Benim kaderim bu herhalde, cebelleşiyoruz. Oyuncu arkadaşlarım geldiğim günden beri ellerinden geleni yapıyorlar. Dokunuşlar yapamıyoruz. Mesela rakip 10 kişi kalmış, yorulmuşlar, üstümüze geliyorlar. Skoru etkileyecek iki oyuncu sokabilsek, maçı çevireceğiz. Sol beki alıp, kenar oynatıyorum. O yüzden bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Çok dile getirmek istemiyorum, hoca sürekli oyuncu istiyormuş gibi ama gerçekten ihtiyacımız var. Ben alternatif de istemiyorum. Sadece 1-2 oyuncu. Bunları da katabilirsek, ondan sonra hedefi konuşalım. Geldiğim zamanki öz güven eksikliğini halen yaşıyoruz. Golü atıyoruz, öz güvenimiz yok, topu tutamıyoruz. Rakip bizden daha çok topla oynadı. Bunlar bulunduğumuz konum itibarıyla. Yükselirsek bu oyuncular daha iyi futbol oynar diye düşünüyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

