Sarıyer, Iğdır'ı 1-0 Yenerek 3 Puan Aldı

11.01.2026 16:16
Trendyol 1. Lig 20. haftasında SMS Grup Sarıyer, Iğdır FK'yi 1-0 ile mağlup etti.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Alper Akarsu, Hüsnü Emre Çelimli, Yusuf Susuz

SMS Grup Sarıyer: Furkan Akyüz, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Djilobodji, Ömer Bayram (Dk. 90+4 Oğuzhan Berber), Emre Yeşilyurt (Dk. 67 Traore), Camara (Dk. 90+1 Oğuzhan Yılmaz), Silva, Regattin (Dk. 90+1 Fatih Kurucuk), Anziani (Dk. 67 Eşref Korkmazoğlu), Eze

Alagöz Holding Iğdır FK: Taha Tepe, Gökcan Kaya, Atakan Çankaya, Burak Bekaroğlu (Dk. 38 Alim Öztürk), Güray Vural, Oğuz Güçtekin, Mendes (Dk. 85 Ahmet Engin), Fofana (Dk. 85 Rotariu), Doğan Erdoğan, Bacuna (Dk. 72 Koita), Bruno

Gol: Dk. 87 Silva (SMS Grup Sarıyer)

Kırmızı kart: Dk. 19 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kart: Dk. 90+5 Silva (SMS Grup Sarıyer)

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında SMS Grup Sarıyer, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 1-0 yendi.

Kaynak: AA

