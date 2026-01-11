Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Alper Akarsu, Hüsnü Emre Çelimli, Yusuf Susuz
SMS Grup Sarıyer: Furkan Akyüz, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Djilobodji, Ömer Bayram (Dk. 90+4 Oğuzhan Berber), Emre Yeşilyurt (Dk. 67 Traore), Camara (Dk. 90+1 Oğuzhan Yılmaz), Silva, Regattin (Dk. 90+1 Fatih Kurucuk), Anziani (Dk. 67 Eşref Korkmazoğlu), Eze
Alagöz Holding Iğdır FK: Taha Tepe, Gökcan Kaya, Atakan Çankaya, Burak Bekaroğlu (Dk. 38 Alim Öztürk), Güray Vural, Oğuz Güçtekin, Mendes (Dk. 85 Ahmet Engin), Fofana (Dk. 85 Rotariu), Doğan Erdoğan, Bacuna (Dk. 72 Koita), Bruno
Gol: Dk. 87 Silva (SMS Grup Sarıyer)
Kırmızı kart: Dk. 19 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kart: Dk. 90+5 Silva (SMS Grup Sarıyer)
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında SMS Grup Sarıyer, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 1-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Sarıyer, Iğdır'ı 1-0 Yenerek 3 Puan Aldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?