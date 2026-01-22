Sarız'a Müjde: Kalkınma Projeleri Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sarız'a Müjde: Kalkınma Projeleri Tamamlandı

Sarız\'a Müjde: Kalkınma Projeleri Tamamlandı
22.01.2026 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP'li İsmail Özdemir, Sarız'daki kalkınma projelerinin sonuna geldiklerini duyurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; Sarız için bir süredir üzerinde çalıştıkları projelerin sonuna gelindiği müjdesini verdi.

MHP Kayseri Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir Cumhur İttifakı olarak üstün gayretle çalışmaların sürdüğünü belirttiği açıklamasında; "Sarız'ın tarımsal kalkınması, istihdam imkanlarının geliştirilmesi ve iletişim altyapısının güçlendirilmesi için bir süredir üzerinde çalıştığımız projelerimizin hamdolsun sonuna geldik. Bu kapsamda Sarız'ın sürdürülebilir bir kalkınmaya sahip olabilmesi ve ilçemizin gerçek potansiyelini ortaya çıkarabilmek için; Orman Bölge Müdürlüğümüz ile beraber yürüttüğümüz çalışma kapsamında 5000 adet badem fidanı bahar aylarında toprakla buluşturulacak ve Badem Ormanı projemiz hayata geçecektir. Arıcılık anlamında önemli bir potansiyele sahip olan Sarız'da floramıza katkı sağlayarak, bal üretiminin nitelikli olarak arttırılması için Sarız Kaymakamlığımızın değerli çabalarıyla ilçemize Bal Ormanı kurulacaktır. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan sağlanan destek ve Kayseri Valiliğimizin öncülüğünde ilçemizde sürdürülen seracılık faaliyetleri desteklenecek, bilhassa mantar üretimi konusundaki süregelen çabalara finansal destek sağlanarak üretim kapasitesi daha üst seviyeye çıkarılacaktır. Sarız merkez, Çörekdere, Yaylacı ve Sancakağıl'ı çevreleyen iletişim altyapısını ve baz istasyonlarının kapasitesi yenilenerek daha da güçlü hale getirilecektir. Böylelikle ilçemizde 5G iletişim altyapısının geliştirilmesi sağlanacaktır. Bahse konu olan proje onaylanmıştır. Sarız ilçemizin girişine yapılacak köprülü kavşak projesinin üstgeçitli FSK olarak tasarımı bitirilmiş, yapım çalışmalarına ise Ulaştırma Bakanlığımız tarafından başkanacaktır. Sarız'da ipek böceği yetiştiriciliği ve ipek üretiminin gerçekleştirilerek Kayseri ve ülke ekonomisine katkı sağlamasına yönelik ön projeler tamamlanmış, dut ağaçlarının dikim alanları ve üretim kapasiteleri belirlenmiştir. Sarız'ın her yönden gelişimi, kalkınması ve istihdam imkanlarının yüksek bir ivme kazanması için MHP ve Cumhur İttifakı olarak üstün bir gayretle çalışmalarımız sürdürmektedir. Kayserimize ve Sarızımıza hayırlı uğurlu olsun. Rabbimiz yardımını esirgemesin" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

İsmail Özdemir, Yerel Haberler, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sarız'a Müjde: Kalkınma Projeleri Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest
13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen’in ailesine tehdit mesajları 13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen'in ailesine tehdit mesajları
Japonya’da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu

18:13
Galatasaray’a müjdeli haber Uzun bir aranın ardından geri döndü
Galatasaray'a müjdeli haber! Uzun bir aranın ardından geri döndü
17:49
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 18:29:21. #7.11#
SON DAKİKA: Sarız'a Müjde: Kalkınma Projeleri Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.