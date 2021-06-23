Şarkıcı Alişan'ın kötü günü! Kardeşi Selçuk Tektaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tehlikesi devam ederken bir üzücü haber de şarkıcı Alişan'ın kardeşinden geldi. Koronavirüse yakalanan Selçuk Tektaş, soluğu hastanede aldı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Maslak'ta özel bir hastanede tedavi altına alınan Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

BUSE VAROL'DAN MESAJ

Alişan'ın eşi Buse Varol sosyal medya hesabından "Mucizelerle dolu bir gün olsun" mesajını paylaştı.

ALİŞAN'IN MENAJERLİĞİNİ YAPIYOR

2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kızı bulunuyor. Selçuk Tektaş aynı zamanda Alişan'ın menajerliğini de yapıyor.