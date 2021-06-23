Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tehlikesi devam ederken bir üzücü haber de şarkıcı Alişan'ın kardeşinden geldi. Koronavirüse yakalanan Selçuk Tektaş, soluğu hastanede aldı.
Maslak'ta özel bir hastanede tedavi altına alınan Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Alişan'ın eşi Buse Varol sosyal medya hesabından "Mucizelerle dolu bir gün olsun" mesajını paylaştı.
2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kızı bulunuyor. Selçuk Tektaş aynı zamanda Alişan'ın menajerliğini de yapıyor.
Son Dakika › Magazin › Şarkıcı Alişan'ın kötü günü! Kardeşi Selçuk Tektaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda - Son Dakika Magazin