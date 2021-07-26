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ŞARKICI ÇAĞATAY AKMAN'IN ESKİ SEVGİLİSİNİ DARBETTİĞİ ANLAR KAMERADA - Son Dakika

ŞARKICI ÇAĞATAY AKMAN'IN ESKİ SEVGİLİSİNİ DARBETTİĞİ ANLAR KAMERADA

26.07.2021 16:44
ŞARKICI ÇAĞATAY AKMAN'IN ESKİ SEVGİLİSİNİ DARBETTİĞİ ANLAR KAMERADA, System.String[]

Cemil ÖZDEMİR-Ali TINBEK/ ŞARKICI Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu'nun kapısına dayandı.

Cemil ÖZDEMİR-Ali TINBEK/ ŞARKICI Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu'nun kapısına dayandı. İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Darp anları güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısıyla ünlenen Çağatay Akman, geçtiğimiz Cumartesi gece saatlerinde eski sevgilisi Öykü Uslu'nun Cihangir'deki evinin önüne gitti.  Apartmanın önünde bir süre bekleyen Akman, kapının önüne oturarak Öykü Uslu'ya seslendi. Uslu ise yaklaşık yarım saat kapısının önünde oturarak bağıran Akman'ın yanına indi. Apartmanın önünde ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Çağatay Akman, Öykü Uslu ve yanında bulunan arkadaşına saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Çağatay Akman'ı ifadesi alınmak üzere Karaköy Polis Merkezi'ne götürdü. Geceyi karakolda geçiren Akman, sabah serbest bırakıldı.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Apartmanın önünde oturarak bekleyen Akman'ın yanına bir süre sonra Öykü Uslu'nun indiği, yaşanan tartışma sırasında Akman'ın Öykü Uslu ve arkadaşlarına saldırdığı ve polis ekiplerinin araya girdiği görülüyor.

Gece Gölgenin Rahatına Bak, çağatay akman, Cihangir, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞARKICI ÇAĞATAY AKMAN'IN ESKİ SEVGİLİSİNİ DARBETTİĞİ ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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