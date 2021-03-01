Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti - Son Dakika

Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti

01.03.2021 00:20

Küçük yaşlarda girdiği sanat camiasında, göz önünde büyüyen ve en küçük değişimi bile çabucak fark edilen Ceylan, bu kez yenilediği imajı ile bambaşka birine dönüştü. Saç stili ve makyajıyla eski halinden eser bırakmayan Ceylan'ı görenler tanımakta zorluk çekti.

Küçük yaşlarda şarkıcılığa başlayan ve şarkılarıyla genç yaşlı geniş bir hayran kitlesi yakalayan Ceylan, imajında yeniliğe gitti. Daha önce estetik yaptıran ve imajını yenileyen ünlü şarkıcı, bu kez tarzıyla bambaşka birine dönüştü.

Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti

YABANCI YILDIZLARA BENZETİLDİ

Sosyal medya platformu Instagram üzerinden yeni imajını paylaşan ünlü şarkıcı, fotoğraf karesine, "Ceylan 2021" notunu ekledi. Saç rengini, stilini ve makyajı değiştiren Ceylan, paylaşımıyla kısa sürede gündem olurken, stili ile daha çok yabancı yıldızlara benzetildi.

Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti
Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti

Estetik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti - Son Dakika Magazin


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