Küçük yaşlarda şarkıcılığa başlayan ve şarkılarıyla genç yaşlı geniş bir hayran kitlesi yakalayan Ceylan, imajında yeniliğe gitti. Daha önce estetik yaptıran ve imajını yenileyen ünlü şarkıcı, bu kez tarzıyla bambaşka birine dönüştü.
Sosyal medya platformu Instagram üzerinden yeni imajını paylaşan ünlü şarkıcı, fotoğraf karesine, "Ceylan 2021" notunu ekledi. Saç rengini, stilini ve makyajı değiştiren Ceylan, paylaşımıyla kısa sürede gündem olurken, stili ile daha çok yabancı yıldızlara benzetildi.
Son Dakika › Magazin › Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti - Son Dakika Magazin