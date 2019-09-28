Son Dakika Haberleri: Şarkıcı Ece Seçkin Kilis'te konser verdi
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Şarkıcı Ece Seçkin Kilis'te konser verdi

1 saat önce

Kilis Belediyesince düzenlenen Bahar ve Gençlik Şöleni'nde şarkıcı Ece Seçkin sahne aldı.

Şarkıcı Ece Seçkin Kilis'te konser verdi, System.String[]

Kilis Belediyesince düzenlenen Bahar ve Gençlik Şöleni'nde şarkıcı Ece Seçkin sahne aldı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilen konserde şarkıcı Ece Seçkin hayranlarıyla buluştu.

Seçkin, yaklaşık iki saat süren konserinde eski ve yeni albümlerinden şarkıları seslendirdi.

Konsere yoğun ilgi gösteren üniversiteli gençler, cep telefonlarının ışıklarını yakarak şarkılara eşlik etti.

Seçkin, Kilis'te ilk kez konser verdiğini belirterek, kentte sahne aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Ece Seçkin, Kilis, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:54 Kaynak: AA
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