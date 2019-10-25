Son Dakika Haberleri: Şarkıcı Eminem'e "Ivanka Trump" sorgusu
Son Dakika Güncel Şarkıcı Eminem'e 'Ivanka Trump' sorgusu

Şarkıcı Eminem'e "Ivanka Trump" sorgusu

1 saat önce

Grammy ödüllü rapçi Eminem'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump'ı "tehdit ettiği" şarkı sözleri nedeniyle, ABD Gizli Servisi tarafından sorgulandığı bildirildi.

Şarkıcı Eminem'e

Grammy ödüllü rapçi Eminem'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump'ı "tehdit ettiği" şarkı sözleri nedeniyle, ABD Gizli Servisi tarafından sorgulandığı bildirildi.

Buzzfeed News'in ele geçirdiği belgeler, Eminem'in, 2017 tarihli "Framed" şarkısının sözleri nedeniyle ABD Gizli Servisi ajanları tarafından ziyaret edildiğini ortaya koydu.

Eminem'in, "Trump'ın kızı Ivanka'yı arabasının bagajında görmekten" söz ettiği "Frame" şarkısında, hemen ardından "bir şekilde bu küçük budala sarışın kızdan sorumlu hissettiğinden" ve bir cinayetten bahsediyor.

Haberde, Eminem'in "endişeli bir vatandaşın" ABD Gizli Servisine ihbarda bulunması üzerine, ajanların 2017 sonunda ünlü rapçiyle avukatları aracılığıyla iletişime geçtiği ve Ocak 2018'de kendisini sorguladığı ancak konunun daha fazla büyütülmediği belirtildi.

Gerçek ismi "Marshall Bruce Mathers III" olan Eminem, 1999'da çıkardığı "The Slim Shady LP" ile şöhrete ulaşmış, bu albümle En İyi Rap Albümü dalında Grammy Ödülü kazanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Eminem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:00 Kaynak: AA
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