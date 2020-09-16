Şarkıcı Halil Sezai'nin bir kişiyi darbetmesi - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu tarafından darbedilen Hüseyin Meriç ve oğlu Mesih Meriç Behkam ile görüştü.

Bakanlık yetkilileri, Hüseyin Meriç'i Tuzla'daki evinde ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı.

Mesih Meriç Behkam, görüşme sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, babasının durumunun daha iyi olduğunu ve sakinleşmesini beklediklerini söyledi.

Babasının sabah saatlerinde fenalaştığını, burnunda kırık olduğunu ve sürekli kanadığını aktaran Behkam, "Şikayetimizin nedeni, beni ölümle tehdit ettiler. Burası müstakil bir ev değil. Dört ev var, alan ortak alan. Bu adamlar kanunsuzcu bir ev sahibini ikna etmişler. Onu aradım. 'Korona var. İki kız çocuğum var. Olur mu?' dedim. Ev sahibi komşusuna böyle yapmaz." dedi.

Behkam, belediye ekiplerinin çekim yapılan eve ilişkin kendilerine "Sizden izin almadan böyle bir şey mümkün değil." dediğini söyledi.

"Devletimiz sağ olsun koruma verecek"

Şarkıcı Paracıkoğlu'ndan daha önce de şikayetçi olduklarını dile getiren Behkam, şunları kaydetti:

"Dün benim çıkmamı beklemişler. Babam kalp hastası. Biz evimizin her tarafına ses alan kameralar koyduk. Çünkü bu adam bizim evimize bir kere daha girdi. Babam şikayetçi oldu. Kanun işliyor. Biz bunun böyle bir şey yapacağını düşünmedik. Benim çıkmamı bekliyorlarmış. Babamın evine vurarak giriyor. Babama vuruyor. Babamın yüzünde yarık var. Babam 'Ne olur vurmayın?' diyor. 70 yaşında adam ne yapabilir? Devletimiz sağ olsun koruma verecek.

Bu ülkede kimse mafyaya yer bırakmaz. Ben yurt dışında eğitim gördüm. Trafik cezası almadım. Sosyal medyada işin aslını astarın bilmeden yorum yapanlar var. Çocukları ve torunlarıyla yaşamak isteyen 70 yaşında bir insan var. Normal bir insan olarak burada film çekmek istemez. Çok yorulduk. Ben de babam da çok yoruldum. Amerika'dan eğitimimden sonra döndüm. Burada ailemle beraber olamıyorum."

Halil Sezai, sosyal medya hesabından yanıt verdi

Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu kişiyle kavga ettiğini doğrularken, darbedilen kişinin taciz ettiğini ileri sürdü.

Paracıkoğlu, şu paylaşımda bulundu:

"İkiz bir villada yan komşumuz oluyor kendileri. Oğlu ile beraber yaşıyorlar. Biz yönetmenimiz Aytaç Ağırlar ile beraber orada 6 kişilik bir ekiple YouTube formatı hazırlıyoruz. Yemek talk showu. Konuk alıyor, yemek yapıyor, sohbet ediyoruz. Fakat maalesef 5 aydır bir bölüm bile çekemedik. Maddi zararı geçtim, manevi olarak burnumuzdan getirdi. Çünkü burada 65 yaşındaki ağabeyimiz yönetmenimiz ile olan husumetinden dolayı bize programı çektirmemeye yemin etmiş. Bağıra çağıra öyle söylüyor 5 aydır. Başardı da zaten sonunda."

Paracıkoğlu, 5 ay boyunca söz konusu kişinin içip içip kendilerine küfrettiğini savunarak, şöyle devam etti:

"Biz ya sabır çekmekten başka bir şey yapmadık, ilk zamanlardaki sofra muhabbetlerimizin hatırına. İki senelik komşuluk geçmişi içinde çok yiyip içip, muhabbet etmişliğimiz vardır. Arasının bozulduğu yönetmenimiz Aytaç yüzünden sabahtan akşama kadar müzik açan, evde değilken bile kurduğu düzenekle uzaktan yayın yapıyordu. 65 yaşındaki ağabeyimiz şimdi çıkmış her yerde konuşuyormuş. Varsın konuşsun. Silah göstermelere, bahçeye 30 tane adam yığmaya falan girmiyorum bile. Çiçekle gittiğim evde sonuç buna dönüştü.

Görüntüleri kırpmak, kendi küfürlerini, hakaretlerini, yumruklarını kesmek zaten beni şaşırtmadı. Bunların hepsi dün anlatıldı gerekli mercilere. Benim yaptığım şey de hayvanlık buna söyleyecek bir lafım yok. Beni bilen bilir, aşırı sabırlı ve sakin bir insanımdır ama bu raddeye gelmemin de bir süreci var. Üzgün müyüm? Hem de çok. Değmezdi bu mafya hikayelerini ballandıra ballandıra anlatan, parasıyla her şeyi, herkesi satın alabileceğini düşünen ağabeyimiz için. Ben bilmiyor muyum bu sitenin 50 kamerası olduğunu, biliyor muyum magazin magazin gezeceklerini, beni ve ailemi çok kötü bir pozisyonda bırakacaklarını? Elbette biliyorum. Ama dayanamadım işte. Taş olsa çatlardı aylardır süren bu kadar ağır küfür ve tacize."

Gerekli adli başvuruların yapıldığını aktaran Paracıkoğlu, "Savunulacak bir tarafım yok. Olan oldu. Çok üzgünüm. Herkesten özür diliyorum. Kendisinden de özür diliyorum. Her ne olursa olsun yapmamam gereken bir şeydi." cümlesi ile sözlerini tamamladı.

Süreç

Tuzla'da 4 villalık bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında tartışma çıkmıştı.

Yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Halil Sezai Paracıkoğlu'nu Kadıköy'deki evinde gözaltına almıştı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Paracıkoğlu, savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Halil Sezai Paracıkoğlu'nun mevcutlu şekilde adliyeye getirilerek ifadesinin alınması talimatı verdi. Halil Sezai'nin gün içinde adliyeye götürülmesi bekleniyor.