Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı - Son Dakika
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Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı

Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı
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Bir dönem kimsenin dilinden düşürmediği şarkılarıyla kendine hayran bırakan ünlü şarkıcı Zara, ikinci üniversitesine devam ettiğini duyurdu. İngiltere menşeili bir okulda alternatif tıp eğitimi aldığını söyleyen Zara, ikinci sınıfı tamamlamak üzere olduğunu ve üçüncü sınıfa geçeceğini açıkladı. Zara, yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı.

İnternetin henüz hayatlarımızın bir parçası haline gelmediği dönemde dillere dolanan şarkılarıyla büyük bir ün yakalayan şarkıcı Zara, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı

HEM DE İKİNCİ SINIFI BİTİRMEK ÜZERE

Ünlü şarkıcı, müzik kariyerinin yanı sıra eğitim hayatına da devam ettiğini açıkladı. İngiltere menşeili bir okulda alternatif tıp eğitimi aldığını söyleyen Zara, ikinci sınıfı bitirmek üzere olduğunu ve kısa süre içinde üçüncü sınıfa geçeceğini söyledi.

Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı

İkinci üniversitesine devam ettiğini açıklayan sanatçı, eğitim süreciyle ilgili, "İngiltere menşeili bir okulda alternatif tıp bilimi eğitimi alıyorum. İkinci sınıf bitmek üzere, bir iki dersim kaldı. Üçüncü sınıfa geçiyorum." sözleriyle herkesi şaşırtmayı başardı.

Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı

"DOKTOR OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUM, KENDİME KADAR"

Aldığı eğitimin ardından doktorluk yapmayı planlamadığını söyleyen Zara, çevresinden gelen esprili yorumlara da değindi. Ünlü şarkıcı, "Doktor olmayı düşünmüyorum. Kendime kadar. 'Bize de bakar mısın?' demeye başladı eşim dostum. Ben o sorumluluğu almak istemiyorum" sözleriyle hayranlarını gülümsetti.

Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı

GELECEK PLANINI DA AÇIKLADI

Yoğun konser programını sürdürürken eğitimine de ara vermeyen Zara, ikinci üniversitesindeki öğrenimine devam ediyor. Sanatçı, alternatif tıp alanındaki eğitimini tamamlamayı hedeflediğini belirtirken, mesleğini ise müzikle sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.

Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı

ALTERNATİF TIP EĞİTİMİ NEDİR?

Alternatif tıp eğitimi, modern tıp uygulamalarının dışında yer alan geleneksel ve tamamlayıcı yöntemleri konu alan bir bilim dalıdır. Bitkisel yaklaşımlar, yaşam tarzı uygulamaları ve çeşitli tamamlayıcı tedavi yöntemlerini kapsayan bu alan, son yıllarda doğal yaşam ve bütüncül sağlık anlayışına ilginin artmasıyla daha fazla tercih ediliyor.

İngiltere, Magazin, Eğitim, Güncel, Sanat, Zara, Son Dakika

Son Dakika Konser Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    artık seninde diğer sanaçılardan hiç bir farkın kalmadı 5 1 Yanıtla
    Ali Kublay Ali Kublay:
    Zaten yoktu ki 1 0
  • aykut koçak aykut koçak:
    Bakara Suresi (18. Ayet): "Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık hakka dönmezler." 1 0 Yanıtla
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