Şarkışla'da ağaçların dalında asılı duran tabutlar görenleri şaşırtıyor - Son Dakika
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Şarkışla'da ağaçların dalında asılı duran tabutlar görenleri şaşırtıyor

Şarkışla'da ağaçların dalında asılı duran tabutlar görenleri şaşırtıyor

19.05.2023 22:50

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ağaçların dallarına yerleştirilen tabutlar, ölümü hatırlatmak ve namazların kaçırılmaması için konulduğu belirtilen mesire alanında dikkat çekiyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ağaçların dallarına yerleştirilen tabut görenleri şaşkına çeviriyor, ağaçtaki tabut kadar oraya konulma nedeni de dikkat çekiyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesine uzaklığı 11 kilometre uzaklıkta olan Kızılcakışla köyünde Bilal Esen ve ağabeyi Zeki Esen tarafından oluşturulan mesire alanı güzelliği kadar ağaçların dalında asılı duran tabutla da dikkat çekiyor.

Mesire alanına giden vatandaşlar pikniklerini yapıp doğanın güzelliğiyle stres atarken ağaçların dalında asılı duran tabutu görünce de şaşkına dönüyor. Tabut kadar tabutun oraya konulma nedeni de dikkat çekiyor. Esen kardeşler tabutu ağaçların tepesine, ölümü hatırlatması, ölümün unutulmaması için koyduklarını söylediler.

"Ölümün olduğunu hatırlatmak amacıyla koyduk"

Bilal Esen, tabutu ağaçların tepesine, ölümün hatırlanması ve namazların kaçırılmaması için koyduklarını ifade ederek, "Burada doğal bir suyumuz olduğundan buraya böyle bir güzelliği yapma ihtiyacı duyduk. Abim ve kendim bu çalışmaları yaptık. Hem burada insanlar gelip burada pikniklerini yapabilsinler bu güzelliği tatsınlar diyerek burayı yaptık. Buraya geldiğimizde bu güzelliğe bakıp da vakit namazlarını kaçırmayalım diye önce kendi şahsım için daha sonra gelen insanlar bu güzellikte vakit namazlarını kaçırmasınlar diye ölümünde olduğunu hatırlatmak amacıyla koyduk" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Kızılcakışla, Şarkışla, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Şarkışla'da ağaçların dalında asılı duran tabutlar görenleri şaşırtıyor - Son Dakika


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