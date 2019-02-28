Şarkışla'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
41 dakika önce
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sivas
'ın Şarkışla
ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Ahmet Turan
Temur (54) yönetimindeki 58 DN 599 plakalı kamyonet, İstasyon Caddesi kavşağında, Murat Özbölük'ün (36) kullandığı 58 NP 932 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Yaralanan sürücüler, Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:56 Kaynak: AA
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