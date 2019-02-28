Son Dakika Haberleri: Şarkışla'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Şarkışla'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

41 dakika önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şarkışla'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ahmet Turan Temur (54) yönetimindeki 58 DN 599 plakalı kamyonet, İstasyon Caddesi kavşağında, Murat Özbölük'ün (36) kullandığı 58 NP 932 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Yaralanan sürücüler, Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:56 Kaynak: AA

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