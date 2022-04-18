Şarkışla Kaymakamı Dolaş ve Belediye Başkanı Oğuz yetim ve öksüzlerle bir araya geldi - Son Dakika
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Şarkışla Kaymakamı Dolaş ve Belediye Başkanı Oğuz yetim ve öksüzlerle bir araya geldi

18.04.2022 13:19
Şarkışla Kaymakamı Dolaş ve Belediye Başkanı Oğuz yetim ve öksüzlerle bir araya geldi

Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, yetim ve öksüz çocuklarla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, yetim ve öksüz çocuklarla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Şarkışla Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından öğretmenevinde düzenlenen iftar yemeğine, Dolaş ve Oğuz'un yanı sıra, kurum müdürleri, yetim ve öksüz çocuklarla aileleri katıldı.

Dolaş, iftarda yaptığı konuşmada, her zaman yetim ve öksüzlerin yanlarında olduklarını belirtti.

İftarın ardından protokol üyeleri tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

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Ahmet Turgay Oğuz, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şarkışla Kaymakamı Dolaş ve Belediye Başkanı Oğuz yetim ve öksüzlerle bir araya geldi - Son Dakika


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