Şarköy ilçesinde Kaymakam Kemal Yıldız başkanlığında "Metruk Bina Komisyonu" oluşturuldu.

Kaymakam Yıldız, kaymakamlıkta düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, ilçe sınırlarında bulunan metruk binaların, metruk bina formuna ve tanımına uygun olması gerektiğini söyledi.

Yıkılması gereken metruk binaların belirlenmesi için çalışma başlattıklarını anlatan Yıldız, bu binalarda suç işlenmesinin önüne geçileceğini ifade etti.

Toplantıya Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Muammer Erdem Evli, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü Nilgün Ergenekon, Komiser Özcan Aslan, Astsubay Yusuf Ece ve Milli Emlak Müdürü Gürbüz Yılmaz katıldı.