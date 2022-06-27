Saros'ta sürüklenen teknedeki 8 kişi, radarla belirlenip kurtarıldı - Son Dakika
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Saros'ta sürüklenen teknedeki 8 kişi, radarla belirlenip kurtarıldı

27.06.2022 16:26
Saros'ta sürüklenen teknedeki 8 kişi, radarla belirlenip kurtarıldı

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı olan Enez ilçesinde, motor arızası nedeniyle sürüklenen teknenin yeri, ASELSAN tarafından üretilen 'Serdar 7M Radarı' ile tespit edildi.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı olan Enez ilçesinde, motor arızası nedeniyle sürüklenen teknenin yeri, ASELSAN tarafından üretilen 'Serdar 7M Radarı' ile tespit edildi. Teknedeki 4'ü çocuk 8 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Enez Balıkçı Barınağı önlerinde meydana geldi. Teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yerini belirlemek için sınır bölgesinde hizmet verilen, ASELSAN'ın ürettiği 'Serdar 7M Radarı'nı kullandı. Teknenin yeri, radarla 4 dakikada tespit edildi. Ekipler, bölgeye giderek, teknedeki 4'ü çocuk 8 kişiyi kurtardı.Geçen hafta da su almasının ardından sürüklenen tekne, 'Serdar 7M Radarı' ile bulunmuş ve içindeki 2 kişi kurtarılmıştı.


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Kaynak: DHA

Saros Körfezi, Enez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saros'ta sürüklenen teknedeki 8 kişi, radarla belirlenip kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saros'ta sürüklenen teknedeki 8 kişi, radarla belirlenip kurtarıldı - Son Dakika
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