Sarp Sınır Kapısı'nda bir aracın stepne boşluğunda 5 bin su kaplumbağası ele geçirildi - Son Dakika

Sarp Sınır Kapısı'nda bir aracın stepne boşluğunda 5 bin su kaplumbağası ele geçirildi

ARTVİN - Sarp Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmak istenen 5 bin su kaplumbağası ele geçirildi.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Gürcistan vatandaşı G.K.'nin kullandığı otomobilde X-ray araması yapıldı.

Arama hangarına sevk edilen ve detaylı şekilde incelenen aracın sağ yolcu koltuğunun önündeki ayak boşluğunda, arka koltuğunun üzerinde, arka koltuğun önündeki ayak boşluğunda, aracın bagaj kısmında ve aracın stepne boşluğunda olmak üzere kutuların içerisine gizlenmiş vaziyette toplam 11 kutu içerisinde 5 bin su kaplumbağası ele geçirildi. Şüpheli G.K. hakkında adli işlem başlatıldı.