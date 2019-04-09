Son Dakika Haberleri: Şartlarına Uymayan Hayvan Nakli Jandarmaya Yakalandı

Şartlarına Uymayan Hayvan Nakli Jandarmaya Yakalandı

1 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde, jandarma ekiplerinin yol kontrollerinde bir kamyonette veteriner sağlık raporları, nakil belgesi ve küpesi olmayan küçükbaş hayvanlar yakalandı.

Şartlarına Uymayan Hayvan Nakli Jandarmaya Yakalandı, System.String[]
Konya'nın Ereğli ilçesinde, jandarma ekiplerinin yol kontrollerinde bir kamyonette veteriner sağlık raporları, nakil belgesi ve küpesi olmayan küçükbaş hayvanlar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Zengen Jandarma Karakol Komutanlığınca Ankara Adana Karayolu üzerinde yapılan yol emniyet ve kontrol devriyesinde canlı hayvan taşıyan bir kamyonet durduruldu. Kamyonetin bugün Aksaray'dan hayvan pazarından alındığı anlaşılan 69 adet küçükbaş hayvan taşıdığı tespit edildi. Yapılan kontrolde hayvanların veteriner sağlık raporları, nakil belgesi olmadığı, 40 adet küçükbaş hayvanın da kulak küpesinin olmadığı belirlendi. Jandarma ve ilçe tarım ekibi nezaretinde kulak küpesi olmayan 40 hayvanın kesimhanede kesimleri yapılarak sahibine teslim edildi. Diğer hayvanların ise kanuna aykırı sevk yapılmasından dolayı idari para cezası uygulandı. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:45 Kaynak: İHA
Konya, Jandarma, 3. Sayfa
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