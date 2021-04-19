Saruhanlı Belediyesi Gökçeköy'ün çehresini değiştiriyor - Son Dakika

Saruhanlı Belediyesi Gökçeköy'ün çehresini değiştiriyor

19.04.2021 15:29

Saruhanlı Belediyesi Gökçeköy'ün çehresini değiştiriyor Saruhanlı'nın en büyük Atatürk heykeli Gökçeköy Mahallesine yapıldı Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Gökçeköy Mahalle Meydanının yenilenmesine yönelik başlattıkları çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söylerken, ilçenin en...

Saruhanlı Belediyesi Gökçeköy'ün çehresini değiştiriyor

Saruhanlı'nın en büyük Atatürk heykeli Gökçeköy Mahallesine yapıldı

MANİSA - Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Gökçeköy Mahalle Meydanının yenilenmesine yönelik başlattıkları çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söylerken, ilçenin en büyük Atatürk heykelinin mahalleye yapıldığını ve çalışmaların tamamlanmasının ardından mahalleye zeytin alım ofisi ve kapalı pazaryerinin yapımına başlanacağını belirtti.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçe merkezinde 20 kilometre uzaklıkta bulunan bin 300 nüfuslu Gökçeköy Mahalle meydanında yenileme çalışması başlattıklarını bildirdi. Çalışmalar kapsamında meydana dev bir Atatürk heykeli inşa ettiklerini, kamelyalı oturma alanları ve süs havuzu kurduklarını ifade eden Başkan Bilgin, meydanı daha kullanışlı ve modern bir hale getirip halkın hizmetine sunacaklarını kaydetti.

Hayata geçirilecek çalışma ile Gökçeköy'ün çehresinin değişeceğini ifade eden Başkan Bilgin, yapılan yatırımların Gökçeköy'e hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi: "2019 yılının mart ayında yapılan yerel seçim öncesi Gökçeköy'e ziyarete geldiğimde ne söylediğimi bugün çok net hatırlıyorum. Değerli Gökçeköylü hemşerilerimin de bunu çok net hatırladığını tahmin ediyorum. Gökçeköy'de yaptığım konuşmada Gökçeköy'ün adayı olduğumu bu nedenle Gökçeköy'den meclis üyesini almama gerek olmadığını, şahsımı Gökçeköylü olarak gördüğümü söylemiştim. İki yıl içinde Gökçeköy'e verdiğimiz sözleri birer birer hayata geçiriyoruz. Gökçeköy'de atıl vaziyetteki üç adet parkın peyzajını yaptık. Şimdi de Gökçeköy'ün meydanını düzenliyoruz. Belediye binasının önünü düzenliyoruz. Saruhanlı'mızda hiçbir yerde olmayan Atatürk'ün devasa heykelini, Gökçeköy'ün yiğit insanlarını temsil eden bir heykeli, Gökçeköy'e kazandırdık. Hayırlı olsun."

"Sırada zeytin alım ofisi ve kapalı pazaryeri var"

Önümüzdeki süreçte Gökçeköy'e Zeytin Alım Ofisi ve Kapalı Pazaryeri inşa edeceklerini de müjdeleyen Başkan Bilgin, "Mahalle girişindeki akaryakıt istasyonunun yanına zeytin alım ofisi, kapanan eski belediye binasının arkasındaki alana kapalı pazaryeri yapacağız. Gökçeköy'ün 25-30 yıldır almadığı hizmetleri yapmaktan mutluluk duymaktayım, gurur duymaktayım. Gökçeköy ne istiyorsa Zeki Başkan her zaman onların yanında olacak." dedi.

Gökçeköy Mahallesi Muhtarı Zafer Deşek ise mahallesine yapılan yatırımlardan dolayı Başkan Bilgin'e teşekkür etti. Muhtar Deşek, "Mahallemizde 30 yıldır böyle bir meydan çalışması böyle bir park böyle bir hizmet olmamıştır. Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek yine de azdır. Ova yolumuzu greyder ile ıslah edip malzeme çekilmesi gereken yerlere malzeme çekmiştir. Mahallemizin kanayan yarası Kahvekuyusu yolu da Zeki Başkanımız sayesinde genişletme çalışmaları yapılıp stabilize olacak duruma gelmiştir. Kendisine şahsım ve mahallem adına sonsuz teşekkür ediyorum.

Saruhanlı Belediyesi Gökçeköy'ün çehresini değiştiriyor
Saruhanlı Belediyesi Gökçeköy'ün çehresini değiştiriyor
Saruhanlı Belediyesi Gökçeköy'ün çehresini değiştiriyor
Saruhanlı Belediyesi Gökçeköy'ün çehresini değiştiriyor
Saruhanlı Belediyesi Gökçeköy'ün çehresini değiştiriyor

Mustafa Kemal Atatürk, Zeki Bilgin, Saruhanlı, Zeytin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Saruhanlı Belediyesi Gökçeköy'ün çehresini değiştiriyor - Son Dakika


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