Saruhanlı'da Elektrik Kesintileri İsyanı

Osman BEKAR

(MANİSA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Saruhanlı ilçesinde aylardır süren elektrik kesintilerini yurttaştan dinledi. Bölge halkı altyapı yetersizlikleri ve sık arızalar nedeniyle günlük yaşamlarının olumsuz etkilendiğini belirtti. Son aylarda kesintilerin arttığını, özellikle tıbbi cihazlara bağlı hastaların ciddi risklerle karşı karşıya kaldığını ve altyapının 1970'lerden kalma olduğunu ifade eden vatandaşlar kalıcı çözüm talep etti.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki kırsal mahallelerde uzun süredir süren elektrik kesintilerini yerinde inceledi. Ziyaret ettiği mahalle sakinleri, altyapı eksiklikleri ve sık sık meydana gelen arızalar yüzünden günlük hayatlarının aksadığını dile getirdi. Vatandaşlar, son birkaç ayda kesintilerin daha da arttığını, özellikle yağmur ya da rüzgar gibi hava koşullarında elektrik kesintilerinin uzun süre devam ettiğini belirtti.

Ayrıca, kesintiler nedeniyle elektronik cihazlarının zarar gördüğünü ve bazı evlerde tıbbi cihazlara bağlı hastaların bulunduğunu, bunun ciddi sağlık tehlikeleri oluşturduğunu ifade etti. Mahalleli, elektrik direklerinin 1970'li yıllarda yapıldığını ve o zamandan beri bakıma alınmadığını ifade ederek, altyapının yenilenmesi gerektiğini vurguladı. "2026'dayız ama hala elektrik kesintisi yaşıyoruz" diyen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Esnaf da elektrik kesintilerinin işlerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Ziyaret ettiği esnaf, iş yerlerini akü ile aydınlattıklarını ve ısınmak için tüplü ocak ya da soba kullandıklarını dile getirdi. Elektrik kesintilerinin ekonomik kayıplara ve ısınma problemlerine yol açtığını anlatan esnaf, bu sorunun kalıcı bir şekilde çözülmesini talep etti.

Manisa'nın birçok bölgesinde benzer şikayetlerin olduğunu belirten Başevirgen, altyapı çalışmalarının yetersiz olduğunu ve faturaların tahsil edilmesine rağmen gerekli yatırımların yapılmadığını ifade etti. Başevirgen, elektrik altyapısının devlet eliyle yönetilmesi gerektiğini yineleyerek, bölge halkının altyapı yenilemesi ve kesintilerin son bulması için yetkililere çağrı yaptı.