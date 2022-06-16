SAS Holding mağdurlarından açıklama: "Geç tecelli eden adalet, haklarımızı korumayacaktır" - Son Dakika
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SAS Holding mağdurlarından açıklama: "Geç tecelli eden adalet, haklarımızı korumayacaktır"

16.06.2022 14:44

SAS Holding mağdurlarından açıklama: "Geç tecelli eden adalet, haklarımızı korumayacaktır" Ataşehir'de SAS Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Koçan'ın para sevkiyatı yaptığı sırada başından vurularak öldürülmesi ve şirket yöneticilerinden Süleyman Aydın'ın intihar etmesinin ardından...

SAS Holding mağdurlarından açıklama: "Geç tecelli eden adalet, haklarımızı korumayacaktır"

İSTANBUL - Ataşehir'de SAS Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Koçan'ın para sevkiyatı yaptığı sırada başından vurularak öldürülmesi ve şirket yöneticilerinden Süleyman Aydın'ın intihar etmesinin ardından şirketten paralarını alamadıklarını iddia eden bir grup vatandaş, adliye önünde açıklama yaptı. Suç duyurusunun üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen halen dava açılmadığını söyleyen grup, "Biz, mağdurlar olarak geç tecelli eden adaletin haklarımızı korumayacağını düşünmekteyiz" dedi.

Ataşehir'de 15 Haziran 2021 tarihinde SAS Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Koçan para sevkiyatı yaptığı sırada başından vurularak öldürülmüş, 3 milyon 300 bin lira gasp edilmişti. Koçan'ın eski eşi olan şirket yöneticisi Süleyman Aydın ise intihar ederek hayatını kaybetmişti. Sibel Koçan'ın vurularak öldürüldüğü gasp olayına ilişkin soruşturma sürerken, şirketten paralarını alamadıklarını iddia eden mağdurlar Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nin önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. 'SAS'lıyız, haklıyız, alacaklıyız' şeklinde slogan atan ve 'Adalet istiyoruz' yazılı tişört giyen çok sayıda mağdur, en kısa zamanda suçluların hak ettiği cezayı almasını istediklerini söyledi.

"Haklarımızın teslimini sağlayacak bir harekette bulunulmadı"

Grup adına açıklama yapan Aydın Mert, "Sayın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı makamının bu konuda itinayla çalıştığını bilmemize rağmen, somut adımların atılmasında bugüne kadar somut, elle tutulur, haklarımızın teslimini sağlayacak bir harekette bulunulmamıştır" dedi.

"Geç tecelli eden adalet, haklarımızı korumayacaktır"

Mert konuşmasının devamında, "Biz, mağdurlar olarak geç tecelli eden adaletin haklarımızı korumayacağını düşünmekteyiz. Emeklerimizle bir araya getirdiğimiz ve SAS Holding'e yatırdığımız paraları harcayan şüpheliler, halen elini kolunu sallayarak gezmektedirler. Lüks hayat süren bu kişilerin isimlerini ve suç teşkil eden fiillerini yaklaşık 1 yıl önce suç duyurumuzda belirtmemize rağmen paralarımızın harcanmasına engel olunacak bir adım atılmamıştır. Suçlular hak ettiği cezayı almamıştır. Söz konusu suç duyurumuz henüz Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı makamında henüz iddianameye dönüştürülmemiştir" ifadelerini kullandı.

SAS Holding mağdurlarından açıklama: Geç tecelli eden adalet, haklarımızı korumayacaktır
SAS Holding mağdurlarından açıklama: Geç tecelli eden adalet, haklarımızı korumayacaktır
SAS Holding mağdurlarından açıklama: Geç tecelli eden adalet, haklarımızı korumayacaktır
SAS Holding mağdurlarından açıklama: Geç tecelli eden adalet, haklarımızı korumayacaktır

YORUMLAR
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SAS Holding mağdurları adliye önünde 'soruşturma tamamlansın' çağrısı  yaptı SAS Holding mağdurları adliye önünde 'soruşturma tamamlansın' çağrısı  yaptı Yöneticisi öldürülen holdingden paralarını alamayan mağdurlar açıklama yaptı Yöneticisi öldürülen holdingden paralarını alamayan mağdurlar açıklama yaptı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa SAS Holding mağdurlarından açıklama: 'Geç tecelli eden adalet, haklarımızı korumayacaktır' - Son Dakika

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