Sason'da Güvenlik Korucularına Eğitim

05.02.2026 15:18
Batman Sason'da güvenlik korucularına, afet ve çığla mücadele eğitimi verildi.

Batman'ın Sason ilçesinde güvenlik korucularına afet, kar ve çığla mücadele eğitimi verildi.

AFAD İl Müdürlüğü tarafından zorlu kış şartlarında görev yapan güvenlik korucularının olası afetlere karşı bilinçlendirilmesi ve müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla düzenlenen eğitimlerde, kar ve çığ tehlikesine karşı alınması gereken önlemler ile yapılacak müdahaleler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Sason Kaymakamı Furkan Başar, güvenlik korucularının sahadaki önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Zorlu kış şartlarında görev yapan güvenlik korucularımızın, kar ve çığ gibi doğal risklere karşı bilinçli ve donanımlı olmaları hayati önem taşımaktadır. AFAD tarafından verilen bu eğitimler, hem can güvenliğini artırmakta hem de sahadaki afetlere müdahale kapasitemizi güçlendirmektedir. Emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Batman, Sason, Son Dakika

