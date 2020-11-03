Sason'da köy muhtarlarıyla toplantı - Son Dakika

Sason Kaymakamı Samet Serin, köy muhtarlarıyla toplantıda bir araya geldi.

Sason Spor Salonunda düzenlenen toplantıya katılan köy muhtarlarının talep ve sorunlarını dinleyen Kaymakam Serin, dile getirilen talep ve sorunların çözümünün muhtarların ve kurumların koordineli çalışması ile mümkün olacağını söyledi.

Toplantıya, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Serdar Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hürriyet Bozkurt da katıldı.