Sason'da şehitlerimizi unutmayın unutturmayın yarışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sason'da şehitlerimizi unutmayın unutturmayın yarışması - Son Dakika

Sason'da şehitlerimizi unutmayın unutturmayın yarışması

6 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde, Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından şehitlerimizi unutmayın, unutturmayın konulu şiir, resim ve öykü yarışması düzenlendi.

Sason'da şehitlerimizi unutmayın unutturmayın yarışması, System.String[]

Batman'ın Sason ilçesinde, Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından şehitlerimizi unutmayın, unutturmayın konulu şiir, resim ve öykü yarışması düzenlendi.


Sason Yunus Emre İlkokulu konferans salonunda düzenlenen törene Batman Vali Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin, vali yardımcısı eşi Nasibe Fani ve Kaymakam Abdullah Özadlı'nın eşi Zeynep Özadalı katıldı. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri, Şahin, Fani ve Özadalı tarafından verildi.


Programda konuşan dernek başkanı Muttalip Çelik, yarışma vesileyle şehitleri anmak istediklerini belirterek, imkanlar ölçüsünde bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini söyledi. - BATMAN

Batman, Sason, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:46 Kaynak: İHA
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