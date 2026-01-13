Sason'da Sokak Kedilerine Sıcak Yuva - Son Dakika
Sason'da Sokak Kedilerine Sıcak Yuva

Sason\'da Sokak Kedilerine Sıcak Yuva
13.01.2026 11:04
Sason Belediye Başkanı, kış soğuklarından etkilenen sokak kedileri için evini kedi yuvasına dönüştürdü.

BATMAN'ın Sason ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken, sokak hayvanları da soğuktan etkilendi. Sason Belediye Başkanı İrfan Demir, mahallesindeki sokak kedileri için yaşadığı 4 katlı apartmanın boş olan 1'inci katındaki daireyi kedi yuvasına dönüştürdü.

Sason'da geçen hafta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipinin ardından soğuk hava etkisini artırdı. Hava sıcaklıkları sıfırın altına düşerken, sokakta yaşayan hayvanlar da soğuktan etkilendi. Evli ve 5 çocuk babası olan Sason Belediye Başkanı İrfan Demir, mahallesindeki sokak kedileri için yaşadığı kendisine ait 4 katlı apartmandaki boş olan 1'inci kattaki daireyi kedilere açtı. Demir ve çocukları, eve gelen 17 sokak kedisi için mama, su ve kum hazırlayıp, kedilerin temizlik ve bakımlarıyla da yakından ilgileniyor.

'MAHALLEMİZDE BULUNAN 17 KEDİ BURAYA GELİYOR'

İlçede kış aylarının sokak hayvanları için zor geçtiğini belirten Demir, "Kedilere olan sevgim çocukluğumdan geliyor. Annem kedilere yemek vermeden asla kendisi yemek yemezdi. Ben de bunu görünce çok etkilendim ve kedilere ayrıca bir sevgim var. Sason'umuz kış şartlarında çok çetin ve ayaz geçiyor. Eksi 15, 20 derecelere kadar düşüyor. Dondurucu soğuklarda insanlar 5-10 dakika dışarıda dayanamazken hayvanların yaşaması mümkün değil. Ben de sokak hayvanları için ne yapabilirim diye düşündüm. Şu an yaşadığım apartmanın 1'inci katını mahallede yaşayan bütün kediler için açtım. Mahallemizde bulunan 17 kedi buraya geliyor, yemeklerini yiyorlar" dedi.

'ONLAR İÇİN BÜTÜN TEDBİRLERİ ALDIK'

Eve gelen kedilerin tüm bakımlarını yaptığını belirten İrfan Demir, "Kapının önünde bir kediyle başladım. Ona yemini verdim, sahiplendim, oynadım. Bir baktım 2,3 derken sayıları 17'ye kadar çıktı. Tabii ki biz bundan çok memnunuz. Çok da mutlu oluyorum onları öyle görünce. İstedikleri zaman dışarı çıkıp geri gelebiliyorlar. Pencereyi açmışım onlara. İçeride sıcak bir yuva var ve bütün tedbirlerimizi aldık onlar için. Mamasından, kumundan, her şeyine kadar dört dörtlük. Gelip temizliğini ben yapıyorum bu arada. Banyolarını da ben yaptırıyorum. Eğleniyorum, boş vakitlerimde stresimi onlarla atıyorum. Onlarla çok güzel eğlenceli vakit geçiyorum" diye konuştu.

KAPININ ÖNÜNE BİR KAP SU, BİR KAP MAMA

Ailesi ve çocuklarının da kendisini böyle gördükleri için memnun olduğunu söyleyen Demir, "Onlar da benden daha bağımlı oldular. Daha güzel vakit geçiriyorlar. Onlar da eğleniyor, streslerini onlarla atıyor. Ailece burada kedilerle iç içe yaşamaya başladık diyebilirim. Kediler sessiz de olsalar, dilleri olmasa bile bizim onları anlamamız lazım. Dondurucu havada dışarıda yemek bulamazlar, su bulamazlar. Eğer biz onlara kapıyı açmazsak, mamalarını, sularını vermezsek bu dondurucu soğukta kesinlikle ölürler. Onun için onlara mümkün mertebede sahip çıkmamız lazım. Buradan tüm vatandaşlara çağrıda bulunuyorum. Sizden ricamdır, kış şartlarında kedilere bir tabak su, bir tabak mama kapının önüne bırakırsak, en azından onları bu zorlu kış şartlarında ölümden kurtarmış oluruz. Onlara bir yuva kuramazsanız bile mamalarını, sularını verelim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sason'da Sokak Kedilerine Sıcak Yuva - Son Dakika

SON DAKİKA: Sason'da Sokak Kedilerine Sıcak Yuva - Son Dakika
