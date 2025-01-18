Satılık daire ilanında yazılanlar ''pes'' dedirtti - Son Dakika
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Emlak

Satılık daire ilanında yazılanlar ''pes'' dedirtti

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Konut kredilerinde faiz indirimi beklentisi fırsatçıları harekete geçirdi. Bir internet sitesinde yer alan ilan, bu durumu gözler önüne serdi. İlanı veren kişi, 3 milyon 995 bin TL'ye satışa çıkarılan daire için "Ocak ayında konut kredilerine indirim geldiği gibi daire fiyatı 5 milyon TL'den satılacak." ifadelerini kullandı. Fırsatçıların bu hareketine "Utanma da kalmamış" yorumları yapıldı.

18.01.2025 10:37  Güncelleme: 11:04
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Ünlü bir internet sitesinde yer alan ilanı görenler, gözlerine inanamadı. Açık açık zam yapacağını belirten ilan sahibine tepki yağıyor.

Merkez Bankası geçtiğimiz ay faiz indirimlerine start verdi. İndirimlerin 2025'te de devam etmesi beklenirken, bu durumun kredi faizlerine de yansıması bekleniyor.

FIRSATÇILAR YİNE DURMADI

Özellikle konut kredilerindeki indirim beklentisi sonrası fırsatçılar yine durmadı. Ünlü bir gayrimenkul ve araç satış platformuna verilen ilan, gelinen noktayı gözler önüne serdi.

Satılık daire ilanında yazılanlar 'pes' dedirtti

"FAİZ İNDİRİMİ SONRASI FİYAT 5 MİLYONA ÇIKACAK"

3 milyon 995 bin TL'ye satışa çıkarılan daire için verilen ilandaki notu görenler inanamadı. İlana yazılan "Ocak ayında konut kredilerine indirim geldiği gibi daire 5 milyon TL'den satılacak." ifadeleri fırsatçıların hazır kıta beklediğini ortaya koydu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Verilen ilana sosyal medyada da tepki yağdı. Bazı kullanıcılar "İlan sahibine ağır ceza verilmeli", "Utanma da kalmamış" yorumlarını yaptı.

Satılık daire ilanında yazılanlar \'\'pes\'\' dedirtti

Ekonomi, Türkiye, Finans, Gündem, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Emlak Satılık daire ilanında yazılanlar ''pes'' dedirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Hakan ÖZTÜRK:
    ey gidi devlet büyüklerimiz nerdesiniz nerde al belgesini elinden at cezaevine resmen dolandırıcılık böyle kişilere vereceksin cezayı al sana para işte yapıştır 133 2 Yanıtla
  • Mükerrem Kılıç:
    devlet bu kadar kansıza ne yapsın 60 73 Yanıtla
  • Apple User:
    denetim yok ki nasıl olsa serbest piyasa insanın insana yaptığı zulmü kim kime yapmış söz de müslüman ülkeyiz 128 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    o.c bunlara en ağır ceza verilmeli 104 4 Yanıtla
  • Nusret Gündüz:
    namussuzlar 95 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    duyurulur sayın şimşek hemen inceleme 81 2 Yanıtla
  • Tuncay Sen:
    devlet daire başı 1-2 m vergi koysun nasıl olsa fiyatları sisirecekler onların cebine gireceğine devletin cebine vergi olarak girsin. 60 5 Yanıtla
  • recep balcı:
    devlet yok devlet bunların anasını dikmiyor ki 64 1 Yanıtla
  • Sener Demir:
    Bu fırsatçılar neden hakettiği cezaya çarptırılmıyor, yazık valla güzel ülkemin üç kuruş arttırıpta kiradan kurtalayım diyen her ferdin çabasını gaspetmek değilde nedir bu 55 2 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak:
    devletin vurduğu yetmiyor gibi birde bunlar vuruyor 40 2 Yanıtla
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