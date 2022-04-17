Satın alacağı eve bakmaya gitti, dönüşte yaşanan kazada can verdi - Son Dakika
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Satın alacağı eve bakmaya gitti, dönüşte yaşanan kazada can verdi

17.04.2022 14:05

Satın alacağı eve bakmaya gitti, dönüşte yaşanan kazada can verdi Antalya'da satın almak için ev bakmaya giden yaşlı adam, dönüş yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti Kaza, dün akşam saatlerinde Kepez İlçesi Hacı Mesdan Caddesi üzerinde meydana geldi.

Satın alacağı eve bakmaya gitti, dönüşte yaşanan kazada can verdi

ANTALYA - Antalya'da satın almak için ev bakmaya giden yaşlı adam, dönüş yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde Kepez İlçesi Hacı Mesdan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İskender Billur yönetiminde bulunan 34 UP 6510 plakalı otomobil ile Necla B. yönetiminde bulunan 07 CBS 86 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada İskender Billur ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı adam Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Yaşlı adamın satın almak için ev bakmaya gittiği ve kazanın dönüşte meydana geldiği öğrenildi.

Cenaze kesin ölüm nedeninin araştırılması için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından ise oğlu Berfu Billur ve yakınları tarafından teslim alındı. Cenazenin İstanbul'da aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Satın alacağı eve bakmaya gitti, dönüşte yaşanan kazada can verdi
Satın alacağı eve bakmaya gitti, dönüşte yaşanan kazada can verdi
Satın alacağı eve bakmaya gitti, dönüşte yaşanan kazada can verdi

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İskender, Antalya, Kepez, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Satın alacağı eve bakmaya gitti, dönüşte yaşanan kazada can verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Satın alacağı eve bakmaya gitti, dönüşte yaşanan kazada can verdi - Son Dakika
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