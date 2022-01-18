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Satırla yaraladığı kişinin telefon, cüzdan ve kullandığı aracı gasp etti - Son Dakika

Satırla yaraladığı kişinin telefon, cüzdan ve kullandığı aracı gasp etti

18.01.2022 00:26
Satırla yaraladığı kişinin telefon, cüzdan ve kullandığı aracı gasp etti

İzmir'in Torbalı ilçesinde, satırla yaralayıp darp ettiği kişinin telefon, cüzdan ve kulanmış olduğu aracı gasp eden şüpheli gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cadde üzerinde bulunan bir lokantanın önünde yaralı şahsın olduğuna dair bilgi alan polis ekipleri, zaman kaybetmeden adrese intikal etti.

SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Satırla kolundan yaralanmış ve vücudunda darp izleri bulunan F.A.'ya ulaşan ekipler, F.A.'nın, şüphelinin cep telefonu, cüzdan ve kullanmış olduğu babasına ait aracı alarak kaçtığını söylemesi üzerine geniş çaplı araştırma başlattı. Bu arada adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralı F.A., Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KISA SÜRDE YAKALANDI

Gasp olayını gerçekleştiren şüphelinin Y.K., isimli şahıs olduğunu tespit eden ekipler, yapmış oldukları çalışmalar sonucunda vücudunda darp izleri bulunan Y.K.'yi kaçmış olduğu araçla birlikte yakaladı. Yapılan aramalarda şüphelinin üzerinden F.A.'ya ait cep telefonu ve cüzdan çıkarken, şahıs ekiplerce gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K., 'bıçakla kasten yaralama, 'oto hırsızlığı' ve 'mala zarar verme' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Satırla yaraladığı kişinin telefon, cüzdan ve kullandığı aracı gasp etti
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Araştırma, Polis, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Satırla yaraladığı kişinin telefon, cüzdan ve kullandığı aracı gasp etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Satırla yaraladığı kişinin telefon, cüzdan ve kullandığı aracı gasp etti - Son Dakika
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