Son Dakika Haberleri: Satışa Hazır Bonzai ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Satışa Hazır Bonzai ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı

58 dakika önce

Samsun'da satışa hazır paketler halinde bonzai ile yakalanan 1 kişi mahkemece tutuklandı.

Satışa Hazır Bonzai ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı, System.String[]
Samsun'da satışa hazır paketler halinde bonzai ile yakalanan 1 kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ara sokaklarda uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen S.C.Ö. ile ilgili takip çalışması yaptı. S.C.Ö., evinin bulunduğu sokakta görülerek üzerinde yapılan aramada satışa hazır halde 9 paket toplam 5,08 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan S.C.Ö.'nün evinde yapılan aramada 0,54 gram bonzai ve 1,54 gram esrar elde edildi. Soruşturmanın devamında yapılan çalışmalarda şüpheli şahıstan uyuşturucu madde alışverişi yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı ve şahıslar hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılarak savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

Polisteki sorgusu tamamlanan S.C.Ö. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemece ifade veren S.C.Ö., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:29 Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
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