SATSO heyetinden AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette, AA Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'tan kurum hakkında bilgi alan Altuğ, çalışanlara başarı diledi.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kurum çalışanlarını ziyaret ettiklerini belirten Altuğ, AA'nın kamuoyunu bilgilendirmede önemli bir görev üstlendiğini ve bu konuda AA'ya güvendiklerini aktardı.

Yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyaret sonunda Yalçıntaş, AA'nın foto muhabirlerince, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü Altuğ'a hediye etti.