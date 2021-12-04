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SATSO ve SUBÜ'den kurumlar arası iş birliğini artıracak protokol - Son Dakika

SATSO ve SUBÜ'den kurumlar arası iş birliğini artıracak protokol

04.12.2021 12:23
SATSO ve SUBÜ'den kurumlar arası iş birliğini artıracak protokol

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, (SUBÜ) kurumlar arası iş birliğini artıracak protokol imzaladı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, (SUBÜ) kurumlar arası iş birliğini artıracak protokol imzaladı.

SATSO'dan yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık tarafından imzalanan protokolle her iki kurum arasında 3+1 ve 7+1 mesleki eğitim, araştırma-geliştirme ve sosyokültürel alanda iş birliğinin daha da güçlenmesi hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altuğ, Sakarya iş dünyasının çatı örgütü olarak üniversitelerle iş birliğinin her alanda çok daha fazla olması gerektiğini düşündüklerini, üniversitede yapılan çalışmaların iş dünyasına ciddi katkılar sağlayacak şekilde değerlendirilebileceği bir sistem üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Buna yönelik düzenli aralıklarla diğer mesleki sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve üniversiteden akademisyenlerle katılımıyla toplantılar gerçekleştirdiklerine işaret eden Altuğ, Prof. Dr. Sarıbıyık'la imzaladıkları protokolün yeni iş birliği çalışmalarına, projelerine vesile olmasını diledi.

Prof. Dr. Sarıbıyık da çok genç olan üniversitelerinin kısa zamanda büyük başarılara imza attığını ve atmaya da devam etiğini ifade etti.

Sakarya'nın üniversitelerine çok sahip çıktığıne işaret eden Sarıbıyık, "SATSO'nun özellikle 3+1 ile 7+1 gibi eğitim uygulaması başta olmak üzere birçok konuda paydaşlığı bizler için önemli. SATSO ile iş birliğimizi çok iyi yürüyor ve her geçen gün üzerine yeni projeler eklenmeye devam ediyor. Bu protokol de aramızdaki iş birliğini daha da geliştirecek büyük bir adım olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

SATSO ve SUBÜ'den kurumlar arası iş birliğini artıracak protokol

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Araştırma Geliştirme, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SATSO ve SUBÜ'den kurumlar arası iş birliğini artıracak protokol - Son Dakika


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