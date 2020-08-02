Sattığı kurbanlığın parasını çalan çobana gözaltı - Son Dakika

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde hayvan ticareti yapan F.A.'nın yanında çoban olarak çalışan K.A., satılan kurbanlık parasının 9 bin TL'sini çaldı. İl dışına kaçarken yakalanan K.A. gözaltına alınırken, iç çamaşırına sakladığı para da F.A.'ya teslim edildi.

Doğançay Bağlarbaşı Mahallesi'nde kurbanlık hayvan ticareti yapan F.A., jandarmayı arayıp, yanında çoban olarak çalıştırdığı yabancı uyruklu K.A.'nın sattığı kurbanlık parasından 9 bin TL çalarak, kaçtığını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, K.A.'nın taksi ile Eskişehir yönüne doğru gittiğini tespit etti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilirken araç, il girişinde durduruldu ve K.A. gözaltına alındı. Geyve Jandarma Komutanlığı'na getirilen K.A.'nın üstü arandığında iç çamaşırına sakladığı 9 bin TL bulundu. Para, F.A.'ya teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.