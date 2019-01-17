Son Dakika Haberleri: Satürn Milyarlarca Yıl Halkasızmış

Satürn Milyarlarca Yıl Halkasızmış

56 dakika önce

CAPE Satürn gezegeninin milyarlarca yıl boyunca halkasız olduğu bildirildi.

Satürn Milyarlarca Yıl Halkasızmış, System.String[]
CAPE Satürn gezegeninin milyarlarca yıl boyunca halkasız olduğu bildirildi.

İtalyan gök bilimcilerin liderliğindeki bir ekibin araştırması, Güneş Sistemi'ndeki diğer gezegenler gibi 4,5 milyar yıl yaşındaki Satürn'ün 3 ana halkasının, 10 ila 100 milyon yıl önce çıkmaya başladığını ortaya koydu.

Araştırmada Satürn'ün, nasıl oluştukları hala gizemini koruyan halkaları olmadan milyarlarca yıl varlık gösterdiği sonucu elde edildi.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Cassini aracının gözlemleri üzerinde çalışan bilim adamlarının, çekim kuvveti ölçümleri yoluyla kütlelerini hesap ederek, halkaların yaşları konusunda tahminde bulunduğu belirtildi.

Ekibin lideri Sapienza Üniversitesinden Luciano Less, bulgularını, "bu harika görevden edindiğimiz bir diğer armağan" sözleriyle nitelendirdi.

Less, "Cassini, tüm diğer devler gibi ardında uzun süre devam edecek bir miras bıraktı." dedi.

Satürn'ün halkaları büyük ölçüde buzdan, çok az miktarda toz ve muhtemel organik kirleticilerden oluşuyor.

Çalışmanın ayrıntıları, Science dergisinde yayımlandı.

Cassini, 13 yıllık keşif yolculuğunun ardından Eylül 2017'de gezegenin halkaları arasına dalarak görevini tamamlamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:33 Kaynak: AA

Satürn, Teknoloji
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