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SAÜ'de 'Sağır Kültürü ve İşaret Dili Eğitimi' düzenlendi

6 saat önce

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından 'Sağır Kültürü ve İşaret Dili Eğitimi' düzenlendi.

SAÜ'de 'Sağır Kültürü ve İşaret Dili Eğitimi' düzenlendi, System.String[]

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından 'Sağır Kültürü ve İşaret Dili Eğitimi' düzenlendi.


SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Dr. Gültekin Yıldız Salonunda gerçekleşen eğitime, Türk İşaret Dili Tercümanı ve Eğitmeni Semih Güneş konuşmacı olarak katıldı. Eğitmen Semih Güneş, konuşmasına işaret dilinin tarihinden ve gelişim süreçlerinden bahsederek başladı. 'Sağır kültürü' kavramının tanımını yapan Güneş, toplumda 'sağır' ve 'işitme engelli' kavramlarının birbirine karıştırıldığını, doğuştan itibaren hiç duymayan kişilere sağır denildiğini, işitme engellilerin ise çok az da olsa duyduğunu aktardı. Amaçlarının işitme engelli bireylerin her alanda problemlerini çözebilmek olduğunu belirten Güneş, Türkiye'de bazı yerlerde engellilere yönelik yanlış eğitim politikaları olduğunu söyledi.


İşaret dili eğitimi verecek kadar bilgiye sahip olmayan insanların olduğuna değinen Güneş, "Yeterli olmadığı halde işaret dilini öğreten insanlar var. Biz bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. İşitme engelli bireylerin toplumda en rahatsız olduğu durumlardan bir tanesi de işaret dilinin doğru öğretilmemesidir" dedi.


Ailesinin işitme engelli olduğunu ve işaret dilini küçük yaşta öğrendiğini ifade eden Güneş, "'Children Of Deaf Adults' kısaltması olan ve ebeveyni işitme engelli olup kendisi işitme engelli olmayan iki dil ve iki kültürle yaşayan çocuklar anlamına gelen 'CODA' terimi hakkında da bilgi veren Güneş, "CODA, anne babanıza anne baba olmaktır" diye konuştu. - SAKARYA

Sakarya Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:20 Kaynak: İHA
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