SAÜ'de "Uluslararası İşgücü Piyasası e-Haritası" hazırlandı - Son Dakika

SAÜ'de "Uluslararası İşgücü Piyasası e-Haritası" hazırlandı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezince (SESAM), "Uluslararası İşgücü Piyasası e-Haritası" hazırlandı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezince (SESAM), "Uluslararası İşgücü Piyasası e-Haritası" hazırlandı.

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Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) "Dünya İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2020" raporu doğrultusunda, SAÜ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü yüksek lisans öğrencileri tarafından hazırlanan e-Harita'da, herhangi bir ülkenin iş gücü piyasası verileri görülebiliyor.

Dünya genelinde demografik, ekonomik ve iş gücü piyasaları hakkında bilgiler sunan e-Harita, dünya genelinde ülkelere ait nüfus, aktif nüfus, iş gücü, iş gücüne dahil olmayanlar, istihdam ve işsiz sayıları, istihdam ve işsizlik oranları, iş gücüne katılım oranı, kayıt dışı istihdam oranı, genç işsizlik oranı ve eksik istihdam oranı gibi verileri, toplam kadın ve erkek seviyesinde görüntülemeye izin veriyor.

Aynı zamanda ülkelerin başkenti, resmi dili, sloganı, gayrisafi yurt içi hasılası ve dünya içerisindeki sıralaması gibi bilgiler de sunan çalışmaya "sesam.sakarya.edu.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

SAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Çağlar Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-Harita'nın, 187 ülkenin işsizlik, istihdam rakamlarını, kadın erkek istihdamlarının tamamının görülebileceği bir çalışma olduğunu belirtti.

Özdemir, ülkelerin iş gücü piyasasıyla ilgili bütün bilgilere derli toplu şekilde kolayca ulaşılabildiğini anlatarak, projeyle ülkenin uluslararası arenadaki konumuna ilişkin kamuoyunu aydınlatmayı ve araştırmacıların uluslararası verilere dayanarak hazırlanan bu projeden çalışmalarında istifade etmelerini amaçladıklarını ifade etti.

Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 17:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SAÜ'de 'Uluslararası İşgücü Piyasası e-Haritası' hazırlandı - Son Dakika

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