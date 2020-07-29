SAÜ Tıp Fakültesinde devir teslim - Son Dakika

SAÜ Tıp Fakültesinde devir teslim

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesinde Dekanlık devir teslim töreni yapıldı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesinde Dekanlık devir teslim töreni yapıldı. Tıp Fakültesi Dekanlığında düzenlenen törende 2012 yılından beri dekanlık görevini yürüten Prof. Dr. Ramazan Akdemir, görevini Prof. Dr. Oğuz Karabay'a devretti. Törene Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Temel Gürdal, Prof. Dr. Hatem Akbulut, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Kahraman ile fakülte akademik ve idari personeli de katıldı. - SAKARYA

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 11:56

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika: Süper Lig'de bu sezon küme düşme kaldırıldı

Sağlık Bakanı Koca: Aşının geliştirilmesi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde mümkün olabilir

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Ayasofya sevincini yaşarken disipline olmalıydık

Dubai tasarımcıları, moda maskelerini "olmazsa olmaz" aksesuar haline getiriyor

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı

Son Dakika: Euro 8,24 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı

On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı

Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü

Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı

Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor

Eski eşi ünlü Rus atleti bavula koyup ormana götürdü, çiçek verip serbest bıraktı!

Barcelona, Juventus'a takaslandıktan sonra tesislere geri dönmeyen Arthur'a dava açacak

Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi

Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili pozuna takipçileri övgüler yağdırdı