Savaş değil aşk kazandı... Ukraynalı ve Rus aşıklar Antalya'da evlendi

ANTALYA - Rusya vatandaşı Tatiana Ianchenko ile Ukrayna vatandaşı Andrii Polytskyi, Antalya Kemer'de dünyaevine girdi.

Polonya'da bir inşaat firmasında çalışan Ukraynalı Andrii Polytskyi ile Rusya'da müzik öğretmeni olan Tatiana Ianchenko, bir süre önce evlilik kararı aldı. Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş, Polytskyi ve Ianchenko'nun aşklarına engel olamadı. Savaş nedeniyle ülkelerinde dünyaevine giremeyen çift, nikahlarını Kemer'de yapmak istedi. Çift, nikah işlemleri için Antalya konsolosluklarına giderek, bekar olduklarına dair evrakı almak istedi. İşlemlerini burada halledemeyen çift, Ankara'daki büyükelçiliklerinde problemi çözdü. Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül'ün de katıldığı nikah töreninde çiftin şahitliklerini arkadaşları yaptı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun kıydığı nikahta 'Hiçbir baskı altında kalmadan evlenmek istiyor musunuz' sorusuna çift Türkçe olarak 'Evet' karşılığını verdi.

Çifti tebrik eden Başkan Topaloğlu, "Rusya ve Ukrayna savaşıyor ama şu anda Kemer Belediyesi Nikah Salonu'nda Rusya vatandaşı ve Ukrayna vatandaşı iki kişinin nikahını kıydık. Demek ki bu halklar savaş istemiyor. Bu halklar barış, dostluk istiyor. İnşallah bu bir örnek olur, iki ülke de savaşmayı bırakır ve iki ülkenin insanları mutluluk ve huzur içinde yaşar. Çiftimiz çok iyi bir tercih yapmış. Kendilerini kutluyorum. Bir ömür boyu da mutluluklar diliyorum" dedi.

Nikah sonrası açıklama yapan çift, Kemer'de balayı yapacaklarını ve ardından nerede yaşayacaklarına karar vereceklerini dile getirdi. Tatiana Ianchenko, birbirlerini çok sevdiklerini belirterek, "Birbirimizi seviyoruz. Kemer'de böyle bir şans bulduğumuz ve evlendiğimiz için mutluyuz. Bu korkunç olaylara rağmen biz birbirimizi seviyoruz. Tabii ki aşk kazanacak" dedi.

Ukraynalı Andrii Polytskyi de, "Ben tek bir şey biliyorum, onu çok seviyorum ve nereden geldiğinin hiç önemi yok. Çünkü çok seviyorum. İnşallah savaş en kısa zamanda bitecek, normal ve rahat bir şekilde hem Ukrayna'da hem de Rusya'da gezebileceğiz" diye konuştu.