İki dev sahnede! Savaşta tansiyon yükselirken ortak hamle geldi

Çin ve Rusya dışişleri bakanları, Orta Doğu’daki son gelişmeleri ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çin’in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Fu Cong, görüşmeye ilişkin detayları sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

“OBJEKTİF VE DENGELİ YAKLAŞIM” MESAJI

Fu Cong’un aktardığına göre Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede, iki ülkenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri olarak “doğru ile yanlışı ayırt ederken adil bir tutum sergilemesi” ve sürece objektif, dengeli yaklaşması gerektiğini vurguladı.

ATEŞKES VURGUSU ÖNE ÇIKTI

Görüşmede taraflar, Orta Doğu’daki gerilimin düşürülmesi için ateşkesin “temel çözüm yolu” olduğu konusunda mutabık kaldı. İki bakan, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılabilmesi için çatışmaların durdurulmasının kritik önemde olduğunu ifade etti.

“OPERASYONLAR DERHAL DURMALI”

Wang Yi ve Lavrov’un, bölgede süren askeri faaliyetlerin acilen sona erdirilmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi. Açıklamada, devam eden operasyonların bölgesel istikrarı tehdit ettiği ve küresel etkiler yaratabileceği değerlendirmesine yer verildi.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, dönemin İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.