Savaş yıllarının "seferberlik çöreği" artık bayramlarda yapılıyor - Son Dakika

Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı Sarıbeyler Mahallesi'nden Çanakkale Savaşları ve Kurtuluş Savaşı'nda cepheye giden askerler için yapılan "seferberlik çöreği" artık bayramlarda misafirlere ikram ediliyor.

İki aya kadar dayanabilmesi dolayısıyla Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı döneminde cepheye giden askerlere pişirilen "seferberlik çöreği" Sarıbeyler Mahallesi'ndeki evlerde yapılıyor.

Genellikle bayram önceleri ve düğünlerde pişirilen çörek, geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Eskiden kalma mayalarla yapılan hamur, büyük leğenlerde yoğuruluyor. Bir süre bekledikten sonra kıvama gelen hamur elde açılarak üzeri susamla kaplanıyor.

Daha sonra evlerin bahçesindeki fırına atılan çörekler, yaklaşık 10 dakikada pişirilerek hazır hale getiriliyor. Pişen çörekler, bayramlarda misafirlere sunuluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanan "Sarıbeyler seferberlik çöreği", Balıkesir'in Somut Olmayan Kültürel Mirasları arasında da yer alıyor.

"Hem ekmek gibi hem çörek niyetine tüketiyoruz"

Sarıbeyler Muhtarı Murat Güleç, AA muhabirine, kendilerine dedelerinden kalan çöreğin yapımını sürdürüp gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyledi.

Güleç, çöreğin kolay kolay bozulmadığını belirterek, "Kurtuluş Savaşı döneminde bizim bu çöreğimizi cephedeki askerlerimize göndermişler. Çöreğimizi yakın zamanda Afrin'e operasyon düzenleyen askerlerimize de gönderdik. Çöreğimizin susamını da kendimiz yetiştiriyoruz, kendi mahsulümüz. Çöreğe ayrı bir lezzet katıyor." diye konuştu.

Mahallede çöreği yapan kadınlardan Hasibe Gökçe (58) de çöreğin kurutulduğu zaman aylarca bozulmadığını anlattı.

Gökçe, ayırdıkları maya ile bir gün önceden hamur yaptıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hamur karıştırdığımız maya ile kabarıp kıvama gelince elimizde açıp susam döküyoruz. Daha sonra bahçemizdeki fırında pişiririz. Sonra da boş odaya sereriz, isteyen buzdolabına koyar, isteyen kurutur, o şekilde muhafaza eder. Tadı bize çok lezzetli gelir, hem ekmek gibi hem çörek niyetine tüketiyoruz. Hamurumuzun mayası da bize ninelerimizden kalma."

"Geleneği devam ettiriyoruz, her bayram yapıyoruz"

Mahallede çöreği yapan kadınlardan Nagiye Güleç (69) ise çöreğin yapımını ninelerinden gördüğünü söyledi.

Geleneği sürdürdüklerini belirten Güleç, şunları kaydetti:

"Her bayram buradaki tüm evlerde yapılır, ekmekçiler fırında yapıyorlar ama bizimki kadar güzel olmuyor. Çöreğimiz kolay kolay çürümediği için de zamanında savaşa giden askerlere yemeleri için verildi. Ninelerimiz askerlerimiz aç kalmasın diye onlara bu ekmeği yapmışlar, göndermişler. Biz de bu geleneği devam ettiriyoruz, her bayram yapıyoruz. Bir misafir geldiği zaman yaparız ama bayramdaki gibi güzel olmaz. Düğünlerde de yaparız ama en güzeli bayramda olur. Çöreğimizi komşularımızla birbirimize dağıtırız. Çocuklarımız da çöreğimizi yapmaya özeniyor, biz yaparken gelip yardım ediyorlar. İnşallah devam ettirecekler."