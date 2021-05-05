Savaşçı dizisiyle istenilen başarıya ulaşamayan yapım ekibinden yeni karar! 6 isim kadroya katılacak

Savaşçı dizisinin yeni bölümlerinin istenilen heyecanı yakalayamadığı ve gelen sonuçların üzerine yapımcıların radikal kararlar aldığı ortaya çıktı. Sezon başında Ediz Hun, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz ve Serenay Aktaş gibi hem genç hem de tecrübeli isimleri kadrosuna katan Savaşçı dizisinin, yayınlanan ilk bölümlerinin istenilen sonuçlara ulaşamadı.
Dizi kulislerinden sızan bilgilere göre yeni bölümlerin yeteri kadar ilgiyi çekememesinin ardından yapımcılar tarafından flaş bir karar alındığı ve diziye 6 yeni isim daha katılacağı öğrenildi. Diziye katılacak yeni isimlerle birlikte de istenilen reyting sonuçlarının alınamaması durumunda dizinin günü kaydırılacak ya da Savaşçı ekranlara veda edecek.
Diğer yandan Ay Yapım'ın hedefinde, dizinin geç başlaması nedeniyle başka dizilere kayan eski seyirciyi yeniden kazanmak var. Yapım şirketi, yeni yol haritasını eski seyircilerin yeniden ekran başına gelip gelmemesi sonucunda belirleyecek.
Kaynak: SonDakika.com
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