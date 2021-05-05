Savaşçı dizisiyle istenilen başarıya ulaşamayan yapım ekibinden yeni karar! 6 isim kadroya katılacak

Savaşçı dizisinin yeni bölümlerinin istenilen heyecanı yakalayamadığı ve gelen sonuçların üzerine yapımcıların radikal kararlar aldığı ortaya çıktı. Sezon başında Ediz Hun, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz ve Serenay Aktaş gibi hem genç hem de tecrübeli isimleri kadrosuna katan Savaşçı dizisinin, yayınlanan ilk bölümlerinin istenilen sonuçlara ulaşamadı.

DİZİ İÇİN YENİ OYUNCULARLA GÖRÜŞÜYORLAR

Dizi kulislerinden sızan bilgilere göre yeni bölümlerin yeteri kadar ilgiyi çekememesinin ardından yapımcılar tarafından flaş bir karar alındığı ve diziye 6 yeni isim daha katılacağı öğrenildi. Diziye katılacak yeni isimlerle birlikte de istenilen reyting sonuçlarının alınamaması durumunda dizinin günü kaydırılacak ya da Savaşçı ekranlara veda edecek.

ESKİ İZLEYİCİYİ GERİ GETİRMEK İSTİYORLAR

Diğer yandan Ay Yapım'ın hedefinde, dizinin geç başlaması nedeniyle başka dizilere kayan eski seyirciyi yeniden kazanmak var. Yapım şirketi, yeni yol haritasını eski seyircilerin yeniden ekran başına gelip gelmemesi sonucunda belirleyecek.