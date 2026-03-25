Savaşın kazananı Rusya oldu! Hindistan\'a dev petrol satışı

25.03.2026 10:10
Hindistan’ın Rusya’dan 60 milyon varillik petrol alımı, Orta Doğu’daki gerilimle birlikte Rusya’nın enerji alanında güç kazandığını gösterirken, “savaşın kazananı Rusya” yorumlarına neden oldu.

ABD-İsrail-İran hattında tırmanan gerilim küresel enerji dengelerini sarsarken, Hindistan’ın Rusya’dan 60 milyon varillik petrol alımı dikkat çekti. Gelişme, uluslararası kamuoyunda “savaşın kazananı Rusya” yorumlarına neden oldu.

Bloomberg’in haberine göre Hindistan, Nisan ayı için Rusya’dan büyük ölçekli petrol satın aldı. Bu hamlenin, Orta Doğu’daki gerilim nedeniyle enerji arzında yaşanan belirsizliklerin ardından geldiği değerlendiriliyor.

ORTA DOĞU’DA GERİLİM, RUSYA’YI ÖNE ÇIKARDI

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hamleleri sonrası bölgede artan riskler, özellikle Hürmüz Boğazı’nda petrol akışına yönelik endişeleri artırdı. Küresel piyasada arzın daralma ihtimali, ülkeleri alternatif tedarikçilere yönlendirdi.

Bu süreçte Rusya’nın yeniden güçlü bir enerji tedarikçisi olarak öne çıkması, dikkatleri Moskova’ya çevirdi.

YAPTIRIMLAR TARTIŞMA KONUSU

Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımları sürerken, Hindistan gibi büyük ekonomilerin yüksek hacimli alımları, yaptırımların etkinliğini yeniden tartışmaya açtı. Uzmanlar, bu durumun Rusya’nın enerji gelirlerini korumasına katkı sağladığını belirtiyor.

“SAVAŞIN KAZANANI RUSYA” YORUMLARI

Yaşanan gelişmeler, savaşın sadece askeri değil ekonomik cephede de sürdüğünü ortaya koyarken, Rusya’nın enerji üzerinden güç kazandığı yönünde değerlendirmelere yol açtı. Bu nedenle uluslararası analizlerde “savaşın kazananı Rusya” yorumları öne çıkmaya başladı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

