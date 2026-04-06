Savaştan bu yana bir ilk! Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor

06.04.2026 09:05
Katar’dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yükleyen Al Daayen ve Rasheeda tankerleri Hürmüz Boğazı’ndan geçmek üzere harekete geçti. Gemilerin güvenli geçiş yapması halinde savaş sonrası ilk ihracat gerçekleşecek. İran boğazı kontrol altında tutarken, ABD Başkanı Trump geçiş için süre verip tehditte bulundu. Tankerlerden birinin Çin’e gitmesi, geçişe izin verileceği beklentisini artırdı.

Katar’dan yüklenen sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) taşıyan iki tanker, Hürmüz Boğazı’ndan geçmek üzere harekete geçti. Gemilerin güvenli şekilde geçiş sağlaması halinde, savaşın başlamasından bu yana bölge dışına yapılacak ilk ihracat gerçekleşmiş olacak.

SAVAŞ SONRASI İLK İHRACAT OLABİLİR

NTV’nin haberine göre, tankerlerin Hürmüz Boğazı’nı sorunsuz geçmesi durumunda bu sevkiyat, savaşın başlamasından bu yana Körfez dışındaki alıcılara yapılan ilk LNG ihracatı olarak kayıtlara geçecek.

GEMİLERİN ROTALARI VE HIZLARI BELLİ

Al Daayen ve Rasheeda adlı LNG tankerlerinin boğaza doğru ilerlediği belirtildi. Gemilerden birinin hedefinin Çin olduğu görülürken, diğer tankerin varış noktası açıklanmadı. Tankerlerin sırasıyla 17 ve 9 knot hızla seyrettiği bildirildi.

Söz konusu gemilerin, savaş nedeniyle bir süredir Körfez’de beklediği öğrenildi.

İRAN GEÇİŞLERİ KONTROL EDİYOR

Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sürdüren İran, daha önce yaptığı açıklamalarda “düşman gemilerinin hedef alınabileceği” uyarısında bulunmuştu. Ancak LNG’nin Çin’e taşınacak olması nedeniyle geçişe izin verilebileceği yönündeki beklenti güçleniyor.

Son günlerde Fransa ve Japonya gibi ABD’ye yakın ülkelerle bağlantılı bazı gemilerin geçişine izin verilmesi de dikkat çekti.

TRUMP’TAN SERT ÜLTİMATOM

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a Hürmüz Boğazı’nı açması için yarına kadar süre tanıdı. Trump, aksi halde İran’daki enerji ve su altyapısının hedef alınacağını açıkladı.

Bölgede artan askeri ve siyasi gerilim sürerken, tankerlerin geçişi küresel enerji piyasaları açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

