Savaştepe'deki orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Savaştepe ilçesine bağlı Söğütlügözler Mahallesi'nde kızılçam ve meşe ormanlarının bulunduğu bölgede saat 12: 50'de bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, Balıkesir İşletme Müdürlüğü Konakpınar ve Savaştepe İşletme Şefliği'nden 8 arazöz, 4 ön müdahale aracı, 1 dozer ve 1 helikopter bölgeye sevk edildi.Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle, 500 metrekare alandaki kızılçam ve meşe ağaçlarının zarar gördüğü yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 16:31 - Kaynak: DHA
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